Süper Lig’de şampiyonluk tahmini ve oranları değişti! İşte 9. haftadan sonra favori…

Süper Lig'de Trabzonspor'un sahasında Fenerbahçe'yi devirerek liderlik koltuğuna oturmasının ardından şampiyonluk tahminleri de kızıştı. Avrupa liglerinde takımların form durumlarını değerlendiren Euro Club Index sezon sonu şampiyonluk tahminini yaptı. İddia risk yönetimi de şampiyonluk oranlarını güncelledi.

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Süper Lig’de 9. hafta maçları sonrasında şampiyonluk ihtimalleri ve tahminleri tekrar masaya yatırıldı… Liderliğin el değiştirdiği haftada iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Takımların mevcut form ve kadro durumlarını analiz ederek şampiyonluk ve küme düşme tahmini yapan Euro Club Index sitesi de bu haftaki son durumu açıkladı.

İddaa’daki şampiyonluk oranlarında Fenerbahçe, 2.90 oranla ilk sırada yer aldı. Beşiktaş ve lider Trabzonspor’a 3.20 oran verilirken, Galatasaray ise 4.30 oran verildi. Euro Club Index sitesi ise sezon sonunda oluşacak sıralamayı belirledi. 77 puanla şampiyon olarak öngörülen Trabzonspor’un ardından, Fenerbahçe 72 puanda ikinci sıraya yazıldı.

9. HAFTADA SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Fenerbahçe – 2,90

Beşiktaş – 3,20

Trabzonspor – 3,20

Galatasaray – 4,30

Süper Lig şampiyonluk oranları (Geçen hafta)

Beşiktaş – 2.75

Fenerbahçe – 2.75

Trabzonspor – 3.80

Galatasaray – 4.60

TRABZONSPOR İÇİN 77 PUANLA ZİRVE TAHMİNİ YAPILDI

Avrupa liglerinde takımların mevcut form ve kadro durumlarını analiz ederek şampiyon takım ve küme düşecek takımlarla ilgili tahminler yapan Euro Club Index sitesi, Süper Lig için tahminlerini güncelledi. Euro Club Index sitesi, Trabzonspor’un sahasında Fenerbahçe’yi 3-1 devirmesinin ardından şampiyonluk ve küme düşme tahminlerinde değişikliğe gitti.

1 – Trabzonspor

Mevcut puan: 21 –> Lig sonu: 77

Mevcut sıralama: 1

2 – Fenerbahçe

Mevcut puan: 19 –> Lig sonu: 72

Mevcut sıralama: 3

3 – Galatasaray

Mevcut puan: 17 –> Lig sonu: 72

Mevcut sıralama: 6

4 – Beşiktaş

Mevcut puan: 17 –> Lig sonu: 69

Mevcut sıralama: 4

5 – Aytemiz Alanyaspor

Mevcut puan: 17 –> Lig sonu: 61

Mevcut sıralama: 7

SON 5 TAKIM TAHMİNİ