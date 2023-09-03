Süper Lig’de Samsunspor-İstanbulspor maçı yağmur nedeniyle ertelendi

Süper Lig'deki Samsunspor ile İstanbulspor arasındaki karşılaşma sağanak yağmur nedeniyle ertelendi!

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’in 4. haftasında Samsunspor, sahasında İstanbulspor’u konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda saat 19:15’te başlayan maç, sağanak yağış engeline takıldı. Karşılaşma sağanak yağışın şiddetini artırmasıyla 12. dakikada durdu.

Saha zeminin su ile kaplı olması üzerine hakem Burak Şeker, topu birkaç kez havaya atarak saha zemininde kontrol yaptı. İki takım teknik direktörleri ve oyuncuların ardından hakemler de sahadan ayrılarak soyunma odasıne gitti ve saha saha temizleme işlemleri başlatıldı.

Görevlilerin yoğun çabasına karşın yağışın devam ettiği Samsun’da zeminde biriken su boşaltılamadı. Ardından mücadelenin hakemi Burak Şeker, iki takım teknik direktörleri ve kaptanları ile zemini yeniden inceledi.

Yapılan incelemenin ardından saha zemininin futbol oynamaya elverişli olmadığı kararını veren hakem Burak Şeker, mücadeleyi erteledi.

Öte yandan bugün İspanya LaLiga’da oynanması gereken Atletico Madrid-Sevilla maçı da Madrid şehrindeki yoğun yağış nedeniyle saatler öncesinden ertelenmişti.