Süper Lig’de sezon Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçıyla açılıyor

15 Mayıs’ta Süper Lig'de 16. kez taç giyen Beşiktaş, yeni sezonun da ilk santrasını yapıyor. Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Kara Kartal’da Salih ve Kenan ilk kez Çaykur Rizespor karşısında görücüye çıkacak.

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Son maça hatta son dakikaya kalan zirve mücadelesinden averaj farkıyla galip çıkan ve 16. kez şampiyonluğa uzanan Beşiktaş, yeni sezonun da açılışını yapıyor. 2021-22 sezonunun ilk maçında siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Beşiktaş, açılış karşılaşmalarında 38 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Ev sahibinde yeni transferlerden Salih Uçan ve Kenan Karaman'ın, misafir ekipte Holmen, Ronaldo, Gökhan Gönül ile Alper Potuk'un forma giymesi bekleniyor.

İki takım da sezonu tamamladıkları teknik direktörler Sergen Yalçın ve Bülent Uygun ile yeni döneme başlıyor. Kartal, Atmacalara karşı oynadığı son 9 resmi maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Josef, Atiba, Salih, Larin, N’Koudou, Kenan

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Selim, Meinjak, Djokovic, Alper, Sabo, Umar, Ronaldo, Remy

Hakem: Zorbay Küçük

Saat: 20.30

Stat: Vodafone Park