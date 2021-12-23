Süper Lig’de skandal! Adil Gevrek hakemlerin üzerine yürüdü!

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Kayserispor ile 2-2 berabere kaldıkları maçtan sonra sahaya dalarak hakemlerine üzerine doğru koştu!

Sozcu.com.tr

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Süper Lig’in 18. haftasında Yeni Malatyaspor ile Kayserispor 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi takım 2-0 öne geçmesine rağmen 90+1’de yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı. 8 maçtır galip gelemeyen ve küme düşme hattında yer alan Yeni Malatyaspor’da kulüp başkanı Adil Gevrek, karşılaşmanın son düdüğünün ardından adeta çıldırdı!

Gevrek, tribünden inerek sahaya girdi ve koşarak Hüseyin Göçek’in üzerine doğru koştu! Araya giren Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç’ın başkan Gevrek’i güçlükle durduğu anlar yayıncı kuruluş BeIN Sports ekranlarına yansıdı.

Adil Gevrek’in bu hareketi sonrasında sahaya çevik kuvvet girdi ve hakem üçlüsünü güvenlik koridoruna aldı. Saha içerisinde polis ekipleri tarafından korunan hakem Hüseyin Göçek, yaklaşık 20 dakika sahadan çıkamadı.

Başkan Adil Gevrek sahadan ayrılmazken, maçın hakemi Hüseyin Göçek beraberindeki yan hakemlerle birlikte saha içerisinden polisler eşliğinde çıkarıldı. Sarı siyahlı taraftarlar ise “Adil istifa”, “Yönetim istifa” diyerek tepkilerini göster

ADEM BÜYÜK: BUNLAR KENDİLERİNİ NE ZANNEDİYORLAR!

“Keşke hakemlerin içeriye nasıl girdiklerini gösterseydiniz. Haklısınız diyip, işin içinden çıkıyorlar. Belki bize kapatma cezası gelebilir. Ayıp ya! Ne diyeyim ki? Maç bitti, “Haklısınız” diyip çıkıyorlar işin içinden. Neye haklıyız, maç bitti! Bir tanesi geliyor burada, “Siz alttan almazsanız ben alttan almam” diyor. Ya siz kimsiniz abi! Biz 2 kelime edince 3 maç ceza alıyoruz. Adam burada bizi tehdit ediyor. Ne yapalım biz şimdi. Bu skorun bahanesi değil. Bunlar kendilerini ne zannediyorlar!”

SADIK ÇİFTPINAR: HARAM ZIKKIM OLSUN!

“Bir emek bu kadar kolay çalınmaz! Bakın başkanımız ne halde. Ben çelmeyi görüyorum. Kim bizim hakkımızı yiyorsa Allah bildiği gibi yapsın! Ben hakkımı helal etmiyorum! Hakkımızı yiyenlere haram zıkkım olsun! Yeter!”