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Süper Lig’de son hafta hakemleri açıklandı

Şampiyonun ve düşenlerin belli olduğu ancak Avrupa yarışının sürdüğü Süper Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Süper Lig’de son hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’de sezonun son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Sezonun 38. ve son haftasında görev yapacak hakemler şöyle:

20 MAYIS CUMA

20.00 Fraport TAV Antalyaspor – Galatasaray: Yasin Kol

20.00 Gaziantep FK – Çaykur Rizespor: Emre Kargın

21 MAYIS CUMARTESİ

16.00 Altay – Kasımpaşa: Çağdaş Altay

16.00 Demir Grup Sivasspor – Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Beşiktaş  – İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka

19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor – Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

22 MAYIS PAZAR

16.00 Medipol Başakşehir – Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük – Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

19.00 Adana Demirspor – Göztepe: Adem Cinek

19.00 Atakaş Hatayspor – GZT Giresunspor: Ali Palabıyık