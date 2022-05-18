Süper Lig’de son hafta hakemleri açıklandı
Şampiyonun ve düşenlerin belli olduğu ancak Avrupa yarışının sürdüğü Süper Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig’de sezonun son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Sezonun 38. ve son haftasında görev yapacak hakemler şöyle:
20 MAYIS CUMA
20.00 Fraport TAV Antalyaspor – Galatasaray: Yasin Kol
20.00 Gaziantep FK – Çaykur Rizespor: Emre Kargın
21 MAYIS CUMARTESİ
16.00 Altay – Kasımpaşa: Çağdaş Altay
16.00 Demir Grup Sivasspor – Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Beşiktaş – İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka
19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor – Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
22 MAYIS PAZAR
16.00 Medipol Başakşehir – Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük – Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
19.00 Adana Demirspor – Göztepe: Adem Cinek
19.00 Atakaş Hatayspor – GZT Giresunspor: Ali Palabıyık