Süper Lig’de süper pazar

Kayıpsız Fenerbahçe, Kadıköy'de Antalyaspor'u yenip liderliğini sürdürmek istiyor. Ardından gecenin ikinci kritik maçında Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak.

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Süper Lig'in 5. haftası harika bir pazar gününe sahne olacak. Sezona 9'da 9 ile başlayan Fenerbahçe öğlen mesaisinde sahneye çıkacak. Akşam randevusunda ise Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerde cezalı İsmail ile sakatlıkları bulunan Emre Mor ve Bartuğ forma giyemeyecek. Yeni transfer Dominik Livakovic ilk kez sarı-lacivertli kaleye geçecek.

FENERBAHÇE – ANTALYASPOR / 17.00



Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Becao, Ferdi, Fred, Mert Hakan, İrfan Can, Tadic, Szymanski, Dzeko

Antalyaspor: Leite, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Milosevic, Bytyqi, De Streek, Larsson, Holtmann, Buksa

YENİLER SAHAYA ÇIKACAK

Haftanın en önemli maçı öncesi Trabzonspor'da Orsic, Fernandez ve Hüseyin'in sakatlıkları bulunuyor. Ev sahibinde yeni transferlerden Mendy ve Onuachu'nun ilk 11'de sahaya çıkması beklenirken Pepe'nin durumu ise şüpheli. Beşiktaş'ta, İstanbul'a dönen Aboubakar ve yeni transfer Bailly kadroya alındı. Tedavisi süren Amartey ise deplasmana götürülmedi.

FIRTINA’NIN HASRETİ, KARTAL’IN SERİSİ

Trabzonspor’da Nenad Bjelica, ezeli rakiplere karşı ilk galibiyetini arıyor. Bjelica, ezeli rakiplerine karşı son dört randevuda puan alamadı. Buna karşın bordo-mavililer, Beşiktaş'a karşı son beş maçta mağlup olmadı. Siyah-beyazlılar ise oynadığı son 24 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi.

TRABZONSPOR – BEŞİKTAŞ / 20.00

Trabzonspor: Uğurcan, M. Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Bakasetas, Bardhi, Visca, Trezeguet, Onuachu

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Rashica, Muleka, Aboubakar