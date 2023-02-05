Süper Lig’de unutulmayacak pozisyon! Kasımpaşalı Fall öyle bir gol kaçırdı ki!
Kasımpaşa'nın Hatayspor deplasmanında Fall, rakip kale bomboşken ceza sahasında çok net fırsattan yararlanamadı.
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Hatayspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Maçın 35. dakikasında gelişen Kasımpaşa atağında kaleciden sıyrılan Mamadou Fall bomboş kale karşısında topu dışarı attı.
Fall kendisi müsait pozisyonda kaçırdığı gol için büyük üzüntü yaşarken pozisyon sosyal medyada binlerce paylaşım aldı.
Mamadou Fall, müsait pozisyonda ağları bulamadı! #HTYvKSP pic.twitter.com/EDTINFjvHR
— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 5, 2023