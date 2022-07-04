Süper Lig’de yeni sezon fikstürü çekildi

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstürü çekildi. 19 takımın mücadele edeceği ve 5 Ağustos'ta başlayacak olan ligde derbi haftaları da belli oldu. Sezonun ilk derbisi 4. haftadaki Trabzonspor-Galatasaray maçı olacak. Ligin 37. haftasında ise Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak.

Sozcu.com.tr

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Spor Toto Süper Lig’in 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan fikstür çekiminde sezona dair bilgiler verildi.

5 Ağustos 2022’de başlayacak olan Süper Lig’de 13 Kasım ile 23 Aralık 2022 tarihleri arasında Dünya Kupası arası verilecek. Sezon 28 Mayıs 2023 tarihinde oynanacak son hafta maçlarıyla bitecek. Bu sezon 16, 17 ve 22. Hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

HER HAFTA BİR TAKIM DİNLENME FIRSATI BULACAK

Öte yandan geçmiş yıllarda olduğu gibi fikstürde hiçbir takım, bir diğer takımı takip etmeyecek. 20’den 19’a düşen takım sayısı nedeniyle her hafta bir takım maç oynamadan BAY geçecek.

Her takımın bir haftayı BAY geçeceği sezonda Fenerbahçe 6-25. hafta, Galatasaray 9-28 hafta, Trabzonspor 12-31. hafta ve Beşiktaş 17-36. haftayı BAY geçecek.

SÜPER LİG’DE 1. HAFTA PROGRAMI

Hatayspor (BAY)

Antalyaspor – Galatasaray

Karagümrük – Alanyaspor

Beşiktaş – Kayserispor

Sivasspor – Gaziantep FK

Ankaragücü – Konyaspor

Başakşehir – Kasımpaşa

İstanbulspor – Trabzonspor

Fenerbahçe – Ümraniyespor

Giresunspor – Adana Demirspor



SÜPER LİG’DE DERBİ HAFTALARI

4. Hafta: Trabzonspor – Galatasaray

8. Hafta: Beşiktaş – Fenerbahçe

10. Hafta: Beşiktaş – Trabzonspor

13. Hafta: Galatasaray – Beşiktaş

15. Hafta: Trabzonspor – Fenerbahçe

18. Hafta: Fenerbahçe – Galatasaray

23. Hafta: Galatasaray-Trabzonspor

27. Hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

29. Hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

32. Hafta: Beşiktaş-Galatasaray

34. Hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

37. Hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

SÜPER LİG’İN TÜM SEZON FİKSTÜRÜNE GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AVRUPA KUPALARINDAKİ TAKIMLAR İÇİN YENİ PROGRAM

“Bu sezon, 21 Kasım – 18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle geçmiş sezonlardan farklı olarak Avrupa Kupası haftaları UEFA tarafından ardışık olarak planlanmıştır. Bu sebeple, bu ardışık haftaların arasında oynanacak olan lig müsabakalarında, Şampiyonlar Liginde yer alan takımlarımızın, Avrupa veya Konferans Liginde oynayan takımlarımız ile karşılaşmaları halinde, lig müsabakasının planlanacağı ve doğru dinlenme dengesi sağlayan bir gün bulunmamaktadır. Bu sebeple bu haftalarda Avrupa Kupalarında oynayan takımlarımızın birbirleri ile eşleşmemeleri sağlanmıştır.”

TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ: YAYINLANAN ÜLKEYİ SAYISINI ARTTIRACAĞIZ

Fikstür çekimi öncesinde konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF'nin yeni yönetimi olarak 16 Haziran'da göreve başladıklarını ifade ederek “Tam 18 gündür iş başındayız. Kısa zamanda çok önemli adımlar attık. Gerek göreve gelmeden gerekse daha önceden yaptığımız çalışmalarımız ve yaptığımız tespitlere göre acil çözüm bekleyen 6 tane ana konuyu hiç vakit kaybetmeden hemen hayata geçirdik. 1'incisi, yabancı futbolcu sayısını devam ettirme kararı aldık. 2'ncisi kulüp harcama limitlerine yeni bir düzenleme getirdik. 3'üncüsü 8 ay boyunca kangren haline gelmiş yayın ihalesini çok kısa sürede bitirerek sözleşmeyi imzaladık. 4'üncüsü transfer tescilinde SSK ve vergi borçlarında muafiyeti uzattık. 5'incisi Rezerv Lig'i kurduk, 6'ncısı deplasman yasağını kaldırdık ve misafir seyirci sayısının yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar çıkarılmasına olanak sağladık. Kısa sürede diğer çalışmalarımızı da tamamlayıp kamuoyuyla paylaşacağız. Süper Lig'in değerini artırmayı hedefliyoruz. Spor Toto Süper Lig'in kalitesini ve marka değerini artırırsak, amaçlarımıza ulaşmamız daha kolay olacak. Biz TFF olarak bu konuda çok önemli hedefler koyduk. Dijitalleşmeyle ilgili çok önemli çalışmalarımız var. Yıllardır ihtiyaç olan konularda hızlı adımlar atacağız. Süper Lig'in dünyadaki bilinirliğini ve izlenme sayısını artırmak için birçok çalışma yapıyoruz. Resmi yayıncımız, şu anda dünyada 105 ülkede Süper Lig'i izletiyor. Biz geçen yaptığımız naklen yayın imza töreninde, 150 ülkede yayınlanması konusunda yeni bir hedef koyduk. Bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.