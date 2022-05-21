Süper Lig’e son bilet! Play-off belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de sezonu 3 ile 6. sırada tamamlayan takımlar belli oldu. Süper Lig'e son bilet 2 Haziran'daki finalde...

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Spor Toto Süper Lig’e Ümraniyespor ve Ankaragücü’nden sonra yükselecek son takımı belirleyecek play-off’ta yarı finaller belli oldu.

Bandırmaspor ile Eyüpspor ve İstanbulspor ile Erzurumspor finale yükselmek için karşılaşacak. İlk maçlar 25 Mayıs Çarşamba, rövanş mücadeleleri ise 29 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Play-off finali ise 2 Haziran Perşembe günü tek maç usulü oynanacak ve kazanan takım Süper Lig’e yükselecek. Final mücadelesinin hangi şehir ve stadyumda oynanacağı ise daha sonra açıklanacak.