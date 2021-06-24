‘Süper Lig’e taşıyan adam’ Mehmet Altıparmak, Samsunspor’da

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Altıparmak daha önce çalıştırdığı Erzurumspor, Gaziantep FK ve Hatayspor’u Süper Lig’e taşıma başarısı göstermişti.

Samsunspor’dan yapılan açıklamada, daha önce prensip anlaşmasına varılan tecrübeli teknik adamla 1 yıllık resmi sözleşme imzalandığı belirtildi.

Daha önce 17 takım çalıştıran Mehmet Altıparmak, 2007 yılında başladığı teknik direktörlük kariyerinde sırasıyla Kartal, Tarsus İdman Yurdu, 1922 Konyaspor, Altay, Yeni Malatya, Kartal, Alanyaspor, Denizlispor, Manisaspor, Gümüşhanespor, Elazığspor, B.B. Erzurumspor, Gaziantep FK, Akhisarspor, Hatayspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği takımlarını çalıştırdı.