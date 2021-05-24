Süper Lig’e yükselecek İzmir ekibinin kasası dolacak

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda çarşamba günü iki İzmir ekibi arasında oynanacak Altay-Altınordu finalinde galip gelen takım, gelecek sezon Süper Lig’de mücadele edecek. Final öncesi kentteki futbolseverler büyük heyecan yaşarken, kupayı müzesine götürmek isteyen iki takımdan biri kasasını dolduracak.

2020-21 sezonunda Süper Lig’deki tüm kulüplere katılım payı olarak 36 milyon TL’lik ödeme yapan Türkiye Futbol Federasyonu, ayakbastı parası olarak lige yeni çıkan takımlara sezon başında 18’er milyon TL ödedi.

ALTAY SIKINTIDA, ALTINORDU RAHAT

Süper Lig’de 2020-21’de yayın gelirinin yüzde 37’si ligdeki 21 kulübe eşit olarak dağıtılırken bu rakam 36 milyon TL’ye karşılık geldi. Ligde yayın gelirinden Galatasaray 209 milyon 810 bin TL ile en çok gelir elde eden kulüp olurken, küme düşen Yukatel Denizlispor 60 milyon 620 bin TL ile en düşük gelir alan kulüp oldu. Takımlar her galibiyet için 2 Milyon 700 bin TL, beraberliklerde ise 1 Milyon 400 bin TL kazandı.

Toplam borcu 88 milyon TL olarak açıklanan Altay, bu sezon yaptığı ciddi yatırımın karşılığını Süper Lig’e çıkarak alıp rahatlamak isterken, altyapısından yetişen oyuncuları satan Altınordu’nun ciddi bir borcu bulunmuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE NİYET 1’İNCİ LİG’E KISMET

29 Mayıs’taki UEFA Şampiyonlar Ligi finali ev sahipliğini Portekiz’e kaptıran Atatürk Olimpiyat Stadı, 1’inci Lig finaliyle görüceye çıkacak. İngiliz ekipleri Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak dev finalin Türkiye’den alınmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig için son biletin verileceği 1’inci Lig finalini İstanbul’da gerçekleştirme kararı aldı.

Bakımdan geçen Atatürk Olimpiyat Stadı’nda bir İzmir temsilcisi adını Süper Lig’e yazdıracak. Play-Off yarı final rövanşında İstanbulspor’la deplasmanda karşılaşan Altay, İzmir’e dönmeyerek Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde kaldı.

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