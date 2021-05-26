Süper Lig’e yükselen son takım Altay! 18 yıl sonra Mustafa Denizli ile döndüler

Süper Lig’e yükselen son takım olmak için, TFF 1. Lig Play-Off finalinde Altay ve Altınordu kozlarını paylaştı. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan maçı Altay 1-0’lık skorla kazandı ve Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde Süper Lig biletini alan son takım oldu.

Tecrübeli hakem Cüneyt Çakır’ın yönettiği mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, en ufak hatanın telafisinin zor olduğu maçta iki ekip de temkinli bir futbol ortaya koydu. Ancak son üç sezonun gol kralı Altaylı forvet Marco Paixao, yedek başladığı maçta oyuna sonradan dahil oldu ve karşılaşmanın da kaderini değiştirdi.

Karşılaşmanın 68. dakikasında altıpas üzerinde topu üst direğe nişanlayan Portekizli forvet, 89. dakikada fırsatçılığını konuşturdu ve savunmanın hatasını değerlendirerek topu ağlara gönderip Altay’ı 1-0 öne geçirdi. Maçın son anlarında ikinci gole de yaklaşan Paixao bu kez ağları sarsmayı başaramasa da, Altay bu skorla Altınordu’yu mağlup ederek Süper Lig’e yükselen son takım oldu.

18 yıl sonra Süper Lig’e yükselen Altay’ın yanı sıra, TFF 1. Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Adana Demirspor ve ikinci sıradaki Giresunspor Süper Lig’e yükselen diğer takımlardı.

SEZONU 5. SIRADA TAMAMLAMIŞTI

63 puanla sezonu 5. sırada tamamlayan Altay'da normal sezonun bitimine iki hafta kala göreve tecrübeli Teknik Direktör Mustafa Denizli gelmişti. Tarihinde 6 kez play-off oynayan siyah-beyazlılar, bu mücadelelerin 3'ünde finale çıktı. Daha önceki final mücadelelerinde 2005-2006'da Sakaryaspor'a ve 2006-2007'de Kasımpaşa'ya yenilerek Süper Lig'e çıkamayan Altay, bu akşam Altınordu'yu yenerek 1. Lig özlemini dindirdi.

İZMİR TAKIMI SAYISI 2 OLDU

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda iki İzmir takımı mücadele edecek. Tam 41 sezon Süper Lig tecrübesi olan ve 18 yıldır Süper Lig'e hasret olan Altay, önümüzdeki sezon İzmir'i Göztepe ile birlikte temsil edecek.

PAIXAO KESİK YEDİ AMA…

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, son 3 sezonun gol kralı olan Portekizli forvet Marco Paixao’yu maçta yedek soyundurdu. Ancak ikinci yarının başında oyuna giren tecrübeli forvet oyuna girdikten sonra takımının hücum gücüne büyük katkı sağlarken attığı golle kendisine verilen görevi yerine getirmeyi başardı.

MUSTAFA DENİZLİ’DEN 5’TE 5

Altyapısından yetişip 18 yıl formasını giydiği Altay’a 38 yıl sonra teknik direktör olarak dönen Mustafa Denizli, Play-Off finaline 4’te 4 yaparak çıktı. Normal sezonun bitimine 2 hafta kala göreve gelen tecrübeli teknik adam Ümraniyespor (D) ve Bandırmaspor galibiyetlerinin ardından yarı finalde İstanbulspor karşısında iki önemli zafere imza attı. Finalde Altınordu karşısında da tarihi bir galibiyete imza atan Denizli, 18 yıl sonra Altay’ı Süper Lig’e taşıyan isim oldu.

ALTAY 11 YIL SONRA AYNI STATTA

Altay daha önce 2009-10 sezonunda yine Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan play-off yükselme grubunda final niteliğindeki son maçta Konyaspor’la karşı karşıya gelmiş, ancak 2-2’lik skor sonucu Süper Lig biletini rakibine kaptırmıştı. Altay, 11 yıl sonra aynı stadyumda sahaya kupa hedefiyle çıktı. Siyah-beyazlılar, 1’inci Lig’de 2000-01, 2005-06, 2006-07, 2008-09 ve 2009-10 sezonlarında 5 defa Play-Off oynamasına rağmen finallerden 1 kez bile Süper Lig’e çıkma başarısı gösteremedi. Altay bu periyotta 2 kez final kaybetme acısı yaşadı. İzmir ekibi finalde 2006’da Sakaryaspor’a 2007’de ise Kasımpaşa’ya kaybetti. İzmir ekibi İstanbul'da Altınordu'yu mağlup ederek 6 bin 57 gün sonra Süper Lig'e çıktı. İzmir ekibi Süper Lig'de en son 2002-2003 yılında mücadele etmişti. O sezon ligi 16. sırada tamamlayan Altay, Göztepe ve Kocaelispor ile birlikte küme düşmüştü. Son Süper Lig maçını 31 Mayıs 2003 yılında İstanbulspor'a karşı oynayan Altay, sahadan 1 puanla ayrılarak küme düşmüştü.