Süper Lig’e yükselen son takım Bandırmaspor’u yenen İstanbulspor oldu

Spor Toto Süper Lig'e son bilet Kocaeli'de sahibini buldu. Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, 2005 yılında veda ettiği Süper Lig hasretine sona verdi.

Sozcu.com.tr

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Spor Toto 1. Lig Play-Off Finali’nde Bandırmaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadı’nda oynanan finalde istediğini alan 2-1’lik skorla İstanbulspor oldu. Tarihinde ilk kez Süper Lig’e çıkmak isteyen Bandırmaspor’u ilk yarıda bulduğu gollerle yenen İstanbul ekibi de yıllar sonra yeniden zirveye çıktı.

2004-2005 sezonunda 17. olarak veda ettiği Süper Lig’e 17 yıl sonra dönmeyi başaran İstanbulspor’un gollerini İbrahim Yılmaz kaydetti.

SÜPER LİG’DE 8 İSTANBUL TAKIMI

İstanbulspor ve Ümraniyespor’un Süper Lig’e çıkmasıyla 2022-2023 sezonunu 19 takımla geçirecek olan Süper Lig’deki İstanbul takımlarının sayısı 8’e yükseldi.

Süper Lig’deki İstanbul takımları, gelecek sezon 36 maçın 25’ini İstanbul’da oynayacak.

PERDEYİ İBRAHİM AÇTI

Finalde ilk gol İstanbulspor’dan geldi. 33. dakikada Ethemi’nin sol kanat çizgiden yaptığı ortayı İbrahim Yılmaz demarke pozisyonda kale önünde yaptığı kafa vuruşuyla gole çevirdi: 1-0.

BANDIRMASPOR PENALTI KAZANDI

İlk yarının duraklama anlarında Bandırmaspor penaltı kazandı. Yapılan ortada topa yükselen Oğuzhan’ın müdahalesi sonrasıda VAR odası hakem Halil Umut Meler’e pozisyonu izlemesini tavsiye etti. Pozisyonu izleyen Meler’in penaltı kararı sonrasında topun başına geçen Keny 45+3’te skoru 1-1’e getirdi.

45+9’DA BİR GOL DAHA

İlk yarının duraklama dakikalarında bir penaltı kararı daha çıktı. Lokman’ın Emrecan’a yaptığı müdahale nedeniyle VAR, hakem Meler’i yeniden ekrana çağırdı. Meler pozisyonu izleyip penaltı kararı verdi ve Lokman’a sarı kart gösterdi.

Topun başına geçen İbrahim Yılmaz kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak İstanbulspor’u Süper Lig’e taşıdı.

BANDIRMASPOR’UN GOLÜ VAR’A TAKILDI

Bandırmaspor’un 66. dakikada Alpay ile bulduğu gol ise VAR uyarısıyla iptal edildi. Maçın hakemi Halil Umut Meler, pozisyonu izledikten sonra Beykan’ın faul yaptığı kararını verdi. Beykan bu faulden sonra sarı kart gördü.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan, Alpay Koldaş (Cüneyt Köz dk. 80), Lokman Gör, Caner Cavlun, R. Mulumba, Mehmet Özcan, Levent Ayçiçek (Beykan Şimşek dk. 57), Kerim Avcı (Akabueze dk. 75), Guy Michel Landel (Milutin Osmajic dk. 57), Philippe Keny

Yedekler: Hüseyin Koç, Erdem Çakaltarla, Cüneyt Köz, Berke Görgün, Abdullah Balıkçı, Hüseyin Eşkol, Süleyman Luş

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Emrecan Uzunhan, Duhan Aksu, Ferhat Yazgan, Melih Kabasakal, Eduart Rroca (Muammer Sarıkaya dk. 80), Jetmir Topalli (M.Ologo dk. 90), Valon Ethemi (Kağan Bağış dk. 72), İbrahim Yılmaz (Emir Kaan Gültekin dk. 80

Yedekler: Mücahit Serbest, Berkay Görmez, Kristal Abazaj, Okan Erdoğan, Yusuf Ali Özer, Mertan Caner Öztürk

Teknik Direktör: Mehmet Hüseyin Dalgıç

Goller: Keny (dk. 45+3 pen.) (Bandırmaspor), İbrahim Yılmaz (dk. 33), (dk. 45+9 pen.) (İstanbulspor)

Sarı Kartlar: Landel, Lokman Gör, Keny, Beykan Şimşek, Caner Cavlun (Bandırmaspor), Oğuzhan Berber, Rroca, Melih Kabasakal (İstanbulspor)