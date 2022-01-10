Süper Lig’i artan corona vakaları vurdu!

İkinci yarısı hafta sonu oynanan karşılaşmalarla başlayan Süper Lig'de dünyada ve ülkemizde yeniden tırmanışa geçen corona virüs etkisini gösterdi!

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Süper Lig'de 20. hafta geride kalırken, lider Trabzonspor 49 puanla en yakın takipçisi Konyaspor'un 10 puan önünde bulunuyor. Ligin 2. yarısına sakatlık ve korona virüs vakaları ile başlayan büyük takımlar zirve yarışında yara aldı.

Beşiktaş'ta birçok sakat oyuncunun yanı sıra, corona virüse yakalanan Teknik Sorumlu Önder Karaveli, Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe ile oyunculardan Ghezzal, Mehmet Topal, Atiba, Teixeira, Pjanic, Kenan, Larin'in izole ve tedavi süreçleri devam ediyor. Siyah-beyazlılar, lider Trabzonspor'un 20. hafta itibarıyla 20 puan gerisinde kaldı.

GALATASARAY’DA 4 FUTBOLCU CORONA

Lider Trabzonspor'un 22 puan gerisinde olan Galatasaray'da, Afrika Kupası'na giden 2 isim ve 4 futbolcunun sakat olmasının yanı sıra corona virüse yakalanan Alpaslan Öztürk, Van Aanholt, Taylan Antalyalı ve Fatih Öztürk takımdaki yerini alamayan isimler oldu.

Fenerbahçe'de 4 futbolcu sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maç kadrosunda yer almayacağı açıklanırken, corona virüs nedeniyle eksik isim bulunmuyor.

Trabzonspor ve Başakşehir'de korona virüs kaynaklı eksik futbolcu bulunmadığı öğrenildi.