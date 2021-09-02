Süper Lig’in 2021-22 sezonu derbi tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 4. ve 16. hafta arasındaki maçların programını yayınladı. Yayınlanan programla Süper Lig'de 2021-22 sezonunda oynanacak derbilerin tarihleri de belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 Sezonu Süper Lig 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. hafta programları açıklandı. Süper Lig’de 2021-22 sezonunun ilk yarısında oynanacak derbi maçlarının tarihleri ve saatleri de belli oldu. TFF’den yapılan açıklamada, “Program, UEFA Kupalarında mücadele eden takımlarımızın müsabakaları, yayıncı kuruluşun yayın prensipleri ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları dikkate alınarak hazırlandı. FIFA talimatları gereğince Milli maç haftaları öncesinde Pazartesi günlerine maç planlanamamaktadır” denildi.

İşte Süper Lig’de 2021-22 sezonunda oynanacak derbiler