Süper Lig’in 6’ncı haftasında görev alacak hakemler belli oldu
Süper Lig'in 6'ncı haftasındaki maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Süper Lig 6’ncı hafta maçlarına yapılan atamalar şöyle:
21 Eylül Salı
- 17.00 Vavacars Fatih Karagümrük – Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler
- 17.00 Çaykur Rizespor – Altay: Ümit Öztürk
- 20.00 Beşiktaş – Adana Demirspor: Ali Palabıyık
- 20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor – Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar
22 Eylül Çarşamba
- 17.00 Gaziantep FK – Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
- 20.00 Yukatel Kayserispor – Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
- 20.00 Göztepe – Atakaş Hatayspor: Suat Arslanboğa
23 Eylül Perşembe
- 17.00 İttifak Holding Konyaspor – Trabzonspor: Halil Umut Meler
- 20.00 Aytemiz Alanyaspor – Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
- 20.00 Fenerbahçe – GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır