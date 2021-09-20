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Süper Lig’in 6’ncı haftasında görev alacak hakemler belli oldu 

Süper Lig'in 6'ncı haftasındaki maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.

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Süper Lig’in 6’ncı haftasında görev alacak hakemler belli oldu 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Süper Lig 6’ncı hafta maçlarına yapılan atamalar şöyle:

21 Eylül Salı 

  • 17.00 Vavacars Fatih Karagümrük – Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler
  • 17.00 Çaykur Rizespor – Altay: Ümit Öztürk
  • 20.00 Beşiktaş – Adana Demirspor: Ali Palabıyık
  • 20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor – Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar

22 Eylül Çarşamba 

  • 17.00 Gaziantep FK – Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
  • 20.00 Yukatel Kayserispor – Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
  • 20.00 Göztepe – Atakaş Hatayspor: Suat Arslanboğa

23 Eylül Perşembe 

  • 17.00 İttifak Holding Konyaspor – Trabzonspor: Halil Umut Meler
  • 20.00 Aytemiz Alanyaspor – Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
  • 20.00 Fenerbahçe – GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır
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