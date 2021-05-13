Süper Lig'in düşme hattında nefesler tutuldu. BB Erzurumspor, Alanyaspor deplasmanında kazanıp 40 puana ulaşmasına rağmen son haftayı BAY geçmesinden ötürü lige veda etti. Ankaragücü de Denizlispor'la birlikte küme düştü. Gözler Kayserispor ile Gençlerbirliği'ne çevrildi.

Ligde 41 puanla 17. sırada yer alan Kayserispor, evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-kırmızılılara 1 puan yetecek. Gençlerbirliği ise 38 puanla 20. sırada yer alıyor. Trabzon'a gidecek olan Gençlerbirliği'nin kazanmaktan başka seçeneği yok. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, “Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki alacaklar konusunda ligin en rahat futbolcuları Kayserispor'da… Bütün imkânları seferber ettik. Sırf bu şehir Süper Lig'den düşmesin diye emekler verdik. Emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz” dedi.