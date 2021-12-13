Süper Lig’in en uzun mesafe golü! João Figueiredo Fenerbahçe’ye attı…

Gaziantep FK'nin Fenerbahçe karşısında 8. dakikada bulduğu gol Süper Lig'de bu sezon en uzun mesafeden atılan gol olarak kayıtlara geçti. João Figueiredo'nin takımını 1-0 öne geçirdiği golde mesafe 43.3 metre olarak ölçüldü.

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Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanda eski hocası Erol Bulut’un çalıştırdığı Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi 8. dakikada João Figueiredo ile inanılmaz bir gol attı.

Fenerbahçe kalesini koruyan Berke Özer’in önde olduğunu gören Figueiredo orta saha yakınlarından kendisine gelen topla müthiş bir şut çıkardı. Bu şuta önde yakalanan Berke topa uzanamadı ve golü ağlarında gördü.

43.3 METREDEN ATTI

Gaziantep takımı João Figueiredo’nin golünden sonra müthiş bir sevinç yaşadı. Ev sahibini Fenerbahçe karşısında öne geçiren gol Süper Lig’de şu ana kadar en uzun mesafeden atılan gol olarak kayıtlara geçti. 25 yaşındaki Brezilyalı’nın ağlara gönderdiği golde mesafe 43.3 metre olarak ölçüldü.