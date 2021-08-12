Süper Lig’in hocalarından 18’i Türk, 2’si yabancı

Süper Lig 2021-2022 sezonuna 20 takımdan 18'i geçtiğimiz sezon çalıştığı teknik direktörüyle başlayacak. Bu sezon ligdeki teknik direktörlerin 18'i Türk, 2'si de yabancı olacak.

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Süper Lig 2021-2022 sezonunda takımların büyük çoğunluğu aynı teknik direktörlerle devam ederken, bazı takımlar da yeni teknik adamlarla sezona merhaba diyecek. Bu sezon 20 takımla oynanacak ligde 18 takım geçtiğimiz sezonki teknik direktörüyle yola devam edecek. 2 takım ise teknik adam değişikliğine gitti.

Bu sezon başında iki takım teknik direktör değişikliği yaptı. Fenerbahçe, Erol Bulut ile yollarını ayırdıktan sonra Portekizli teknik adam Vitor Pereira’yı takımın başına getirdi. Gaziantep FK da yeni sezona Erol Bulut ile başlayacak.

Bu sezon lige yükselen Adana Demirspor, Giresunspor ve Altay, 1. Lig’den Süper Lig’e çıkardığı teknik adamlarıyla yola devam ediyor.

18 TÜRK, 2 YABANCI TEKNİK ADAM

Takımların tercihi ise Türk teknik adamlardan yana oldu. 20 Süper Lig ekibinin 18’i Türk, 2’si de yabancı teknik direktörlerle çalışacak. Fenerbahçe Vitor Pereira ile, Fatih Karagümrük de Francesco Farioli ile çalışacak.

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek takımların teknik direktörleri şöyle: