Süper Lig’in son haftasında altı maçın saati değişti

Süper Lig’in 42. haftasında oynanacak maç saatlerinde değişikliğe gidildi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinde yer alan programda, 6 maç saati 18:00 olarak güncellenirken 4 maçın saatinde değişiklik yapılmadı.

Ligde daha önce 20:30 olarak açıklanan; MKE Ankaragücü Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor Kasımpaşa, Çaykur Rizespor Medipol Başakşehir, Hatayspor Gaziantep Futbol Kulübü, Fatih Karagümrük Denizlispor, Antalyaspor Konyaspor maçları 18:00’e alınırken, 20.30’da başlayacağı açıklanan; Trabzonspor Gençlerbirliği, Göztepe Beşiktaş, Kayserispor Fenerbahçe ve Galatasaray Yeni Malatyaspor maçlarının saatlerinde değişiklik yapılmadı.

Süper Lig’in 42’nci haftasında oynanacak maçlar şu şekilde:

15 MAYIS CUMARTESİ

18.00 MKE Ankaragücü Aytemiz Alanyaspor

18.00 Sivasspor Kasımpaşa

18.00 Çaykur Rizespor Medipol Başakşehir

18.00 Hatayspor Gaziantep Futbol Kulübü

18.00 Fatih Karagümrük Denizlispor

18.00 Antalyaspor Konyaspor

20.30 Trabzonspor Gençlerbirliği

20.30 Göztepe Beşiktaş

20.30 Kayserispor Fenerbahçe

20.30 Galatasaray Yeni Malatyaspor