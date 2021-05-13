Süper Lig’in son haftasında altı maçın saati değişti

Süper Lig’in 42. haftasında oynanacak maç saatlerinde değişikliğe gidildi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinde yer alan programda, 6 maç saati 18:00 olarak güncellenirken 4 maçın saatinde değişiklik yapılmadı.
Ligde daha önce 20:30 olarak açıklanan; MKE Ankaragücü Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor Kasımpaşa, Çaykur Rizespor Medipol Başakşehir, Hatayspor Gaziantep Futbol Kulübü, Fatih Karagümrük Denizlispor, Antalyaspor Konyaspor maçları 18:00’e alınırken, 20.30’da başlayacağı açıklanan; Trabzonspor Gençlerbirliği, Göztepe Beşiktaş, Kayserispor Fenerbahçe ve Galatasaray Yeni Malatyaspor maçlarının saatlerinde değişiklik yapılmadı.
Süper Lig’in 42’nci haftasında oynanacak maçlar şu şekilde:
15 MAYIS CUMARTESİ
18.00 MKE Ankaragücü Aytemiz Alanyaspor
18.00 Sivasspor Kasımpaşa
18.00 Çaykur Rizespor Medipol Başakşehir
18.00 Hatayspor Gaziantep Futbol Kulübü
18.00 Fatih Karagümrük Denizlispor
18.00 Antalyaspor Konyaspor
20.30 Trabzonspor Gençlerbirliği
20.30 Göztepe Beşiktaş
20.30 Kayserispor Fenerbahçe
20.30 Galatasaray Yeni Malatyaspor