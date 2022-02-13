Süper Lig’in zirvesinde müthiş maç: Trabzonspor-Konyaspor

Süper Lig’in zirvesindeki iki ekip Trabzonspor ile Konyaspor, şampiyonluk yarışının geleceğini belirlemeye aday maçta karşı karşıya gelecek.

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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında en yakın takipçisi Konyaspor’u ağırlayacak. Medical Park Stadyumunda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Bir maç eksiği bulunan Konyaspor’un 48 puanı bulunurken, bordo-mavililer ise 57 puan ile liderliğini sürdürüyor.

İki takım arasında geride kalan 41 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 20’ye 10 üstünlüğü bulunuyor. 11 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 64 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 47 gol gördü.

TRABZON’DAKİ MAÇLAR

Trabzon’da oynanan 20 karşılaşmanın 13’ünden Trabzonspor galip ayrıldı. 6 karşılaşma konuk takımın üstünlüğü ile sona ererken, 1 mücadele de berabere bitti. Ligin ilk yarısında Konya’da oynanan karşılaşma 2-2 sonuçlanmıştı.

EVİNDE 18 MAÇTIR YENİLMİYOR

Trabzonspor, sahasında 18 maçtır kaybetmiyor. Taraftarı önünde son yenilgisini 8 Mart 2021’de Alanyaspor karşısında 3-1’lik skorla alan bordo-mavililer, bu karşılaşmanın ardından evinde oynadığı 18 maçta 12 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.

PERES CEZALI, 4 İSİM SINIRDA

Trabzonspor’da kırmızı kart cezalısı Peres yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Bordo-mavili ekipte zorlu mücadele öncesinde Uğurcan Çakır, Siopis, Bakasetas ve Djaniny sarı kart sınırında bulunuyor.

MUHTEMEL 11’LER

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Denswill, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Nwakaeme, Cornelius

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Bytyqi, Michalak, Ahmed Hassan,