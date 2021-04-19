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Süper restleşme… Üç milli yıldız sıkıntılı

Avrupa Süper Ligi'nin kurulması kararı alındı, ortalık karıştı. 6 İngiliz, 3’er İspanyol ve İtalyan kulübü anlaştı. Bu 12 kulüp ve futbolcuları tüm UEFA organizasyonlarından men edilebilir. Üç milli yıldız men kararından etkilenecek.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:18, 19/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Süper restleşme… Üç milli yıldız sıkıntılı

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin 2023-24 sezonundan itibaren düzenlenecek yeni formatını bugün açıklamaya hazırlanırken 12 dev kulüpten karşı hamle geldi. Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus, Milan ve İnter ‘Avrupa Süper Ligi'nin kurulması konusunda anlaştı. FIFA ve UEFA ise bu tutumlarını sürdürmeleri durumunda, bu kulüpleri ve tüm oyuncularını hem liglerinden hem de tüm uluslararası turnuvalardan men etmekle tehdit etti.

Paris Saint-Germain ve Bayern, bu organizasyonda yer almayı kabul etmedi.

MİLLİLER SIKINTILI

Avrupa Süper Ligi oluşumunda yer alan kulüplerde forma giyen Türk futbolcular, muhtemel bir men cezası durumunda Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecek. Bu isimler Ozan Kabak (Liverpool), Merih Demiral (Juventus) ve Hakan Çalhanoğlu (Milan)…

Avrupa Süper Ligi kurulması konusunda anlaşan 12 takım:

  • Manchester United (İngiltere)
  • Manchester City (İngiltere)
  • Chelsea (İngiltere)
  • Arsenal (İngiltere)
  • Liverpool (İngiltere)
  • Tottenham (İngiltere)
  • Inter (İtalya)
  • Milan (İtalya)
  • Juventus (İtalya)
  • Real Madrid (İspanya)
  • Barcelona (İspanya)
  • Atletico Madrid (İspanya)
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Yayınlanma Tarihi:08:18,