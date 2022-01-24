Süper üçlü ‘Fırtına’ kopardı! Uğurcan, Bakasetas ve Visca…

Trabzonspor’un yıkılmaz duvarı Uğurcan 3 kritik kurtarışla maça damga vurdu. Bakasetas ve Visca da sarı-kırmızılıların hatalarını affetmeyip 6 dakikada işi bitirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, Galatasaray deplasmanından da istediğini aldı. Başrolde kaleci Uğurcan Çakır, Bakasetas ve Edin Visca vardı… Trabzon'un milli eldiveni ilk devrede 1 ve ikinci yarıda 2 tane olmak üzere yüzde yüzlük gol pozisyonunda kritik kurtarışlara imza attı. Giresun karşısında 2 penaltı kaçıran Bakasetas, 84'te attığı golle skoru eşitlerken iyi bir performans sergileyen Edin Visca da attığı golle hem siftah yaptı hem de galibiyeti getirdi. Anastasios Bakasetas, Süper Lig kariyerinin en uzun gol atamama serisini (10 maç) Galatasaray filelerini havalandırarak sonlandırdı. Yunan yıldız, en son Fenerbahçe ağlarını havalandırmıştı.

UĞURCAN AVRUPA’DA ZİRVEDE

Trabzonspor’un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır, bu sezon kırılması güç rekorları kırıyor. Dünkü maçta kurtarışlarıyla kalesinde bir kez daha devleşen Uğurcan, ligde kalesine gelen son 30 şutun 26'sını kurtardı. Uğurcan Çakır, Süper Lig ve 5 büyük ligdeki yüksek kurtarış yüzdesine sahip kaleciler arasında yüzde 82 ile zirvede yer aldı. Bordo mavili takımın kalecisi zirveyi Konyaspor ‘un kalecisi Sehic ile paylaştı.

İlginizi Çekebilir Uğurcan Çakır: Galatasaray bize çok iyi hazırlanmış belli!