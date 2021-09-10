Sürpriz değil Gustavo Assunçao!

Galatasaray'ın son gün transferi Gustavo Assunçao, 1 yıllık çalışmanın meyvesi. Türkiye’nin gündemine bir anda girmesine rağmen Galatasaray, Gustavo Assunçao’yu uzun süredir izliyordu. Tam bir scout transferi olan sambacıdan beklenti çok yüksek.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’ın, yaz transfer döneminin son günü yaptığı Gustavo Assunçao transferi futbol kamuoyu için sürpriz ifadesiyle karşılandı. Tam aksine 21 yaşındaki yeteneğin uzun süreli bir çalışmanın ürünü olduğu öğrenildi. Bu sezon genç futbolculara yatırım yapmayı seçen ve ileride yüksek fiyata satılması planlanan oyuncuların bonservisini alan Cimbom, Assunçao'yu 1 yıldır izliyordu.

Scout ekibinin yakından takip ettiği genç sambacı, Gedson Fernandes'in beklenmesi nedeniyle son ana bırakıldı. Galatasaray, satın alma opsiyonuyla kiraladığı Assunçao ile orta alana dinamizm getirmek, pas kalitesini artırmak ve topa şiddetli baskı yapmayı hedefliyor.

Yüksek beklentilerin olduğu 21'lik yetenek, ileride çok yüksek rakamlara satılması umuluyor.