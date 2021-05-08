‘Sus’ işareti yapan Alper Potuk’a Fenerbahçeli taraftarlardan büyük tepki

Süper Lig’in 40. haftasında Fenerbahçe Başkent’te Ankaragücü’ne konuk oldu. Maçın henüz başında Fenerbahçe’yi geriye düşüren golü atan eski futbolcusu Alper Potuk’un yaptığı gol sevinci gündeme oturdu.

Dakikalar 3’ü gösterirken Jose Sosa’nın geri pasında araya giren Alper Potuk, hızla ilerleyerek ceza alanına girdi ve yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Harun Tekin’in solundan ağlarla buluşturdu.

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‘SUS’ İŞARETİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Küme düşme hattından uzaklaşmak için her puana ihtiyacı olan Ankaragücü’nde bu gol büyük bir sevince neden oldu. Attığı gol sonrasında kameralara koşan Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Alper Potuk, “Sus” işareti yaptı ve sevincini yaşadı.

30 yaşındaki Alper Potuk, 2013’te Eskişehirspor’dan transfer olduğu Fenerbahçe’de 7 sezon oynamış ve sezon başında bedelsiz olarak Ankaragücü’nün yolunu tutmuştu. Uzun yıllar sarı lacivertli formayı giyen ve sözleşmesiyle sürekli gündem olan milli futbolcunun hareketi sonrası Twitter’da şu yorumlar yapıldı: