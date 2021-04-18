Szalai golden sonra Altay Bayındır’ı unutmadı

Süper Lig’in 35. haftasının son maçında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki mücadelede sarı-lacivertli takım 40. dakikada Attila Szalai ile 1-1’lik beraberliği yakaladı.
Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Caner Erkin’in ceza alanına gönderdiği ortasında, ön direkte Ozan Tufan’ın kafayla indirdiği topa hareketlenen Attila Szalai arka direkte gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Macar stoper, golden sonra yedek kulübesine giderek antrenmanda elinden sakatlanarak ameliyat olan takımından bir süre uzak kalacak takım arkadaşı Altay Bayındır’ın formasını hava kaldırarak başarılı file bekçisine moral verdi.