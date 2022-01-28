Szalai için geliyorlar! Premier Lig’in en zengin kulübü…

Suudilerin sahibi olduğu Newcastle United’ın yetkilileri Macar stoperin transferini tamamlamak için İstanbul’a geliyor. Teklifin 20 milyon Euro olması bekleniyor.

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Sarı-lacivertlilerin yıldız stoperi Attila Szalai, İngiltere Premier Lig yolcusu. Macar futbolcu için bir süredir devrede olan Newcastle United'ın, transferi noktalamak için birkaç gün içinde İstanbul'a geleceği öğrenildi. Szalai'nin menajerliğini yapan ROGON firması ile İngiliz kulübünde transferlerden sorumlu Steve Nickson'ın bir toplantı yapıp transfere onay verdiği belirtildi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'a bağlı bir konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle'ın, Szalai için Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro teklif etmesi bekleniyor. Sarı-lacivertli yönetimin bu bonservis bedeline sıcak baktığı ifade ediliyor.

ALLAHYAR ADA’YA UÇTU

Transferi konusunda Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile her konuda anlaşılan Allahyar Sayyadmanesh, dün imza için İngiltere'nin yolunu tuttu. Fenerbahçe, Temmuz 2019'da 750 bin Euro karşılığında kadrosuna kattığı 20 yaşındaki İranlı forveti 4 milyon Euro bonservis artı sonraki satıştan %50 pay karşılığında Championship ekibine göndermeyi kabul etmişti. Transferin resmen açıklanması an meselesi.