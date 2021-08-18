Szalai: Stadın atmosferini görmek için sabırsızlanıyorum

Fenerbahçe’nin Macar savunmacısı Attila Szalai, lig ve kupanın yanı sıra uluslararası alanda da başarılı olmaları gerektiğini söyleyerek, Helsinki maçında stattaki atmosferi görmek için de sabırsızlandığını ifade etti.

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UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın Helsinki'yi konuk edecek olan Fenerbahçe'de Macar savunma oyuncusu Attila Szalai basın toplantısında soruları yanıtladı.

Lig ve kupanın yanında Avrupa'da da başarılı olmak istediklerini belirten Szalai, “Helsinki maçı öncesinde heyecanlı ve sabırsız durumdayız. Uzun zaman sonra taraftarımızın önünde oynayacağız. Lig ve kupanın yanında uluslararası alanda da başarılı olmak istiyoruz. Yarın da bunun ilk adımı. Sistemimiz değişti ama iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bu sisteme iyi adapte olduk. Sadece savunma değil tüm takım olarak. Teknik ekibimiz ve hocamız çok iyi iş çıkarıyorlar, her gün gelişerek ilerliyoruz ve iyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum” diye konuştu.

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“YARIN İÇİN SABIRSIZLANIYORUM”

İlk kez Fenerbahçe taraftarının önüne çıkacak olan Szalai, “Taraftarın beni beğenmesinden dolayı çok mutluyum. Her gün elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Taraftarın bize inanılmaz desteğinin herkes farkında. Hedeflerimiz bellidir, mümkün olduğunca başarılı olup kupalar kazanabilmek. Uzun bir süredir taraftarlardan uzakta kalmıştık. Heyecanlıyız, sonunda tribüne dönüyorlar. Ben Avrupa Şampiyonası’nda tamamen dolu tribünlerde oynamıştım. Yarın bu stadın atmosferini görmek için sabırsızlanıyorum” açıklamasını yaptı.