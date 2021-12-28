Tahir Kıran: ‘Cüneyt Çakır’ı maçlarımıza istemiyorum’

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, düzenlediği basın toplantısında hakem Cüneyt Çakır'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

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Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, Süper Toto Süper Lig’in ilk yarısını düzenlediği basın toplantısı ile değerlendirdi. Mehmet Cengiz Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Kıran, sezon başından beri bazı olumsuzluklar yaşadıklarını belirterek, gerekli adımları atacaklarını söyledi.

Öte yandan hakem Cüneyt Çakır’la ilgili eleştirilerde bulunan Kıran, “Cüneyt Çakır bizim 35 maçımızı yönetmiş. 20 tane mağlubiyet, 9 tane beraberlik, 6 tane galibiyet. Cüneyt Çakır’ı ben bir daha hiçbir maçıma istemiyorum” dedi. İşte Tahir Kıran’ın çarpıcı açıklamaları:

“BAZI OYUNCULARLA YOLLARI AYIRACAĞIZ”

“Bu olumsuzlukların sebeplerini ben biliyorum. Onlara bazı neşterler tabii ki vurduk ve vuracağız da. Tabii ki taşların yerine oturması zaman alıyor. Çok büyük ümitlerle transfer ettiğimiz ve bizim hayal kırıklığımız olan, takıma katkı sağlayamayan bazı transferlerimiz var. Lig arasında ciddi görüşmeler yapacağız, bazıları ile yollarımızı ayıracağız, başka oyuncuları kadromuza katacağız. Kaptanımız Selim Ay ile 3 yıllık, kaleci Gökhan Akkan ile 2 yıllık sözleşme yaptık. Onlarla başladık siftaha. Transfer sezonunda iyi şeyler yapacağız, daha iyi yerlerde olacağız.”

“3-4 MAÇ KAZANANDIRIR DİYE ALMIŞTIK”

“Lig boyunca sakatlıklar bizim peşimizi bırakmadı. Bolasie büyük ümitlerle aldığımız, bize 3-4 maç kazandırır diye düşündüğümüz bir futbolcu. 19 maç oynadık, bize en ufak bir katkıda bulunmadı. Bulunamadı mı diyeceğiz bulunmadı mı diyeceğiz, bunun muhasebesini de yapacağız. Rizespor’a faydası olanlar, Rizesporlu olduğunu hissedenler, bu bayrak için savaşanlar burada kalacaklar, şartlar ne olursa olsun savaşmayanların hiçbirinin gözünün yaşına bakmayacağız.”

“CÜNEYT ÇAKIR’I HİÇBİR MAÇIMA İSTEMİYORUM”

“Gaziantep maçında olmayacak bir yerde bir penaltı ile maçı kaybettik. Bunların muhasebesini ben yapacağım. Böyle kalmayacak. Cüneyt Çakır bizim 35 maçımızı yönetmiş. 20 tane mağlubiyet, 9 tane beraberlik, 6 tane galibiyet. Cüneyt Çakır’ı ben bir daha hiçbir maçıma istemiyorum. Çok iyi hakem olabilir, yurt dışında çok iyi performans sağlayabilir, gitsin orada hakemlik yapsın, Rizespor maçına gelmesin. Cüneyt Çakırı istemiyorum.”

“KİMSE HAKEMLERDEN MEMNUN DEĞİL”

“Gaziantep camiası da Rize’nin maçına Rizeli hakem verildi diye yaygara kopardılar. Belki de ondan etkilendi verdiği penaltıda. Kulüpler Birliği’nde 20 tane başkanız. Hangisine sorsanız hiçbiri hakemlerden memnun değil. Bu durumu federasyon başkanımıza da ilettik. Yapılması gerekenleri de söyledik. Yeni gelen MHK, 2-3 hafta güzel gitti başta, maçları iyi yönettiler. Ferhat Bey’in bu işleri düzelteceğine inanıyorum. Bunun için de zaman lazım, kredi lazım. İnşallah düzeltecek bu işleri.”

“YETER Kİ HATA OLSUN, KASIT OLDUĞUNDA…”

“Hakemler daha iyi olacak diye düşünüyorum, düşünmek istiyorum. Bu lig bizim, bu takımlar da bizim, o hakemler de bizim. Çıksınlar aslanlar gibi yönetsinler, hataya biz varız. Yeter ki hata olsun, kasıtlı olduğuna inanmak istemiyoruz. Kasıt olduğu zaman sıkıntı var. Artık maçlar sahada oynanacak, bunun arkasında duracağım, maçları sahada oynayacağız., Dışarıda bir şeyler olmayacak.”

“KOİTA’YI İSTERDİM AMA…”

“Koita’yı Abdullah Avcı kadrosunda düşünüyor. O yüzden Koita söz konusu değil. Koita’yı düşünmeseydi ben kadromda olsun isterdim. Trabzon şurası eğer birini gönderecekse ilk bize gönderir. Başka takımlarda görüşeceğimiz başka isimler olabilir. Benim kimseyle problemim yok. Galatasaray’da bir şahısla problemimiz vardı. Galatasaray Kulübü’nün başkanı o şahsı da anladı. Kulüpler Birliğinde aynı masada oturuyoruz sıkıntı yok.”

“TÜRK FUTBOLCULARA YÖNELMEK LAZIM”

“Kafamızda bazı isimler var, hatta bugün 2 tanesi ile ilgili bir kulüp başkanı ile görüştüm. Zaman içerisinde kimleri alacağız, kimleri göndereceğiz göreceksiniz. Bizim felsefemiz yerli futbolcuya dönmek. Zaten yabancı futbolcu sayısı her sene düşecek. O yüzden de Türk futbolculara yönelmek lazım. Zaten bu ekonomik şartlar bunu kaldırmayacak hale geldi.”

“RAKİP ÇIKINCA AYAKLARI TİTREMELİ”

“Bizim taraftarımızla bir problemimiz yok, olmaz da. Taraftarımızdan bir beklentimiz var, onu daha yakalayamadık. Biz o statta 15 bin 553 kişiyi görmek istiyoruz. Rakip takım çıktığı zaman ayakların titremesi lazım. Top rakipteyken ıslıkla orada kıyamet kopması lazım. Ufak tefek bazı sıkıntılar olabiliyor, onları da oturduk çözdük. Taraftar bizim her zaman yanımızda, biz de onların yanındayız.”