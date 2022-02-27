Tahir Kıran: Fenerbahçe bize bir çay ikram etmedi

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran, bu akşam oynanacak Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

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Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Çaykur Rizespor’da kulüp başkanı Tahir Kıran, kritik maç öncesi katıldığı bir TV programında açıklamalarda bulundu.

Geçmişteki transferler ve açıklamalar nedeniyle gergin olan iki kulübün arası, oynanacak maç öncesinde de devam etti. Galatasaraylı yöneticilerin kendilerine ev sahipliği yapmadığını söyleyen Kıran, TV 100’e yaptığı açıklamada, sarı kırmızılılarla karşı karşıya gelecekleri maçta tek dileklerinin hakemin sonucu belirlediği bir müsabaka olmaması gerektiğini belirtti.

Tahir Kıran’ın açıklamaları:

“KİMSEYLE KAN DAVAMIZ YOK”

“Bizim için normal bir lig maçı. Beşiktaş’a, Göztepe’ye diğer takımlara nasılsa bu maç da öyle bir maç. İyi olan kazansın. Bizim kimseyle alıp veremediğimiz veya kan davamız yok. Defalarca söyledim, insanları kaşıyorlar. Büyük bir camianın takımıyla maç yapacağız. Belki yeneceğiz, belki yenileceğiz belki de berabere kalacağız. Maçta tek istediğimiz hakem neticeyi belirlediği maç olmasın, tek isteğimiz bu”

“BİZE ÇAY BİLE İKRAM ETMEDİLER”

“Galatasaray camiasından kimse bizi aramadı, bir deplasmana geldiniz bir ihtiyacınız sıkıntınız var mı diye. Kim gelirse gelsin Anadolu kulüplerine güzel yemek yerler, maçı da beraber seyrederler. Fenerbahçe maçına geldik, bize bir bardak çay bile ikram etmediler. Ne yazık ki Galatasaray maçında da böyle olacak. Allah’a şükür bir şeye ihtiyacımız yok ama bu centilmenliktir, sportmenliktir.”

“AHMET NUR ÇEBİ BİZİ YERE BAKTIRMADI”

“Biz Beşiktaş deplasmanına da geldik. Ahmet Nur Çebi bizi yere baktırmadı ya yere baktırmadı. Aradaki farkı anlatmaya çalışıyorum. Büyük kulüp başkanlığı burnundan kıl aldırmamakla olmuyor. Büyük kulüp başkanlığı dostluk yaparak oluyor.”