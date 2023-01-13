Tahkim Kurulu, İrfan Can Kahveci’nin cezasını onadı

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü'nün İrfan Can Kahveci'ye verilen cezaya itirazı hakkında son sözü söyledi. Yıldız futbolcu, Galatasaray derbisinde kırmızı kartla oyundan atılmıştı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe’nin İrfan Can Kahveci’nin 2 maçlık cezasına yaptığı itirazı oybirliği ile reddederek, 27 yaşındaki oyuncunun cezasını onadı. Ayrıca Fenerbahçe’ye taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle verilen 56 bin TL para cezası da kurul tarafından onandı.

Tahkim Kurulu’nca alınan kararlar şöyle:

“Fenerbahçe Futbol A.Ş.nin ve futbolcu İrfan Can Kahveci ile ilgili PFDKnın 12.01.2023 tarih ve E.2022-2023/550 – K.2022-2023/704 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Fenerbahçe Futbol A.Ş.nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDTnin 52/2. maddesi uyarınca 56.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDTnin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Fenerium Alt Avis G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Fenerbahçe Futbol A.Ş.nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle FDTnin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribünü D, E, L, M G Spor Toto Tribünü D, E Maraton Üst Tribünü G,H bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Fenerbahçe Futbol A.Ş.nin futbolcu İrfan Can Kahvecinin rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDTnin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir.”