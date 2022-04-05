Talat Papatya: Göztepe’ye yakışan bir şekilde…

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, Süper Lig’de kendilerine yakışmayan bir noktada olduklarını belirterek, ligin kalan 7 haftasında Göztepe için oynama heyecanını yitirmemiş oyunculara öncelik verileceğini ve bunu kabul etmeyen oyunculara da izin verileceğini söyledi.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, küme düşme hattında zorlu günler yaşıyor. 27 puanla ligin 18. sırasında bulunan sarı-kırmızılılar, son 7 haftada kritik maçlara çıkacak. İzmir temsilcisinde Başkan Vekili Talat Papatya, son maçlar öncesinde basın mensuplarına yazılı bir açıklama yaptı.

Talat Papatya, çok zor ve adil olmayan rekabet ortamında mücadele ettiklerine vurgu yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bize yakışmayan bir noktada olduğumuz gerçeğini kabul etmek zorundayız. Öncelikle matematiksel olarak hiçbir şansımız kalmayıncaya kadar Göztepe'ye yakışan bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Önümüzdeki 7 maçta Göztepe için oynama heyecanını yitirmemiş oyunculara öncelik verilecektir. Bu durum gelecek sezon kadro yapılanmasına uygun bir zemin sağlayacaktır. Bu hafta oyuncularla tek tek görüşülecek, bu önemli süreçte yukarıda belirttiğimiz düşüncelerimizi kabul etmeyen oyunculara Göztepe menfaatleri doğrultusunda sezon sonuna kadar izin verilecektir.

Kulübümüz ile ilgili konularda devir sürecini de kapsayan daha detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde Yönetim Kurulu Başkanımız Murat Yazıcı yapacaktır.”