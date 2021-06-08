Talisca, Aboubakar transferini Aralık’ta müjdelemiş!

Beşiktaş’ın sözleşme uzatmak istediği ve son içerisinde de “30 maç oynarsa sözleşmesi uzar” maddesini sakatlığı nedeniyle işlemeyen Vincent Aboubakar, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’a sezon başına 6 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Bu transferden sonra Beşiktaş’ta 2 yıl kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca’nın 13 Aralık’taki Instagram paylaşımı gündeme geldi.

İlginizi Çekebilir Beşiktaş'a imza atmayan Vincent Aboubakar, Al Nassr'a transfer oldu

Beşiktaş’ın eski futbolcusu Anderson Talisca, sosyal medya hesabından Aboubakar ile Beşiktaş’ta oynadığı dönemden bir fotoğraf paylaşarak, “Yakında birlikteyiz kardeşim” notunu düşmüştü.

Daha önce Talisca’yı transfer eden Al-Nassr, bugün de Aboubakar transferini açıkladı.

LİGDEKİ SON 10 MAÇTA OYNAMADI

Talisca’nın paylaşımından sonra Aboubakar’ın Al-Nassr ile aylar öncesinden anlaştığı iddia edildi!

Son 10 hafta sakatlığı nedeniyle oynamayan Kamerunlu futbolcu, Sivasspor maçının ilk yarısında da sakatlanarak oyundan çıkmıştı.