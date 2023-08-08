Talisca, Beşiktaş’ın hocası Şenol Güneş’i yalanladı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in "Talisca ile görüştüm. Özlediğini ve gelmek istediğini söyledi" açıklamasından sonra 29 yaşındaki Brezilyalı, yaptığı açıklamayla eski hocasının sözlerini yalanlar derecesinde ifadeler kullandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr’da forma giyen Anderson Talisca, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in açıklamalarının ardından gece geç saatlerde sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, yaptığı açıklamada bir nevi Şenol Güneş’e cevap verirken ayrılığa niyeti olmadığını belirtti.

ŞENOL GÜNEŞ’İN SÖZLERİ

Şenol Güneş’in basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Talisca ile konuştum. Görüntülü de konuştum. Özlediğini ve gelmek istediğini söyledi. Ama 10 milyon Euro’dan aşağıya değil. Talisca, almak taraftara daha farklı bir heyecan katar. Alınsa başka oyuncu almaya gerek yok çünkü fazla mevki için alternatif haline getiriyor. O tarza daha uygun fiyata farklı bir oyuncu bulursan yine alırız.” şeklindeki sözleri, siyah-beyazlı camiada heyecan yarattı.

ANDERSON TALISCA’NIN CEVABI

Talisca açıklamasında, “Son zamanlarda çıkan yalan haberlerin aksine herhangi bir transfer görüşmesi yapmadım. Ayrıca Al-Nassr’dan ayrılmaya niyetim yok. Burada mutluyum ve kontratımı 3 yıl yeniledim. Önümüzdeki sezona odaklanmaya devam ediyorum” ifadelerini kullandı.

Al-Nassr’da Cristiano Ronaldo ve Saido Mane ile takım arkadaşı olan Talisca, kulübünde toplam 64 maça çıkıp 44 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI UNUTAMADI

Şenol Güneş’in ismini verdikten sonra sosyal medyada büyük heyecan yaşayan Beşiktaş taraftarı, Talisca’yı yenien takımda görmek istiyor.

Brezilyalı oyuncu 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Benfica’dan kiralık olarak gelmiş ve siyah-beyazlı formayla 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşayıp Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu ve UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final görmüştü.