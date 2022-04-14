Talisca ve Aboubakar Fenerbahçe’yi coşturacak

Süper Lig’de önemli işler yapan Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar Fenerbahçe'de radara girdi. Ekonomik sorunlar yaşayan Al Nassr’da forma giyen iki eski Beşiktaşlı'nın durumu hayli yakından izleniyor.

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Yeni sezon planlamasına hız veren Fenerbahçe, Süper Lig'in yakından tanıdığı iki hücum oyuncusuna gözünü dikti. Mesut Özil, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Tisserand başta olmak üzere pek çok önemli futbolcuyla yolları ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, maaş bütçesinde oluşacak boşluğu Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar'da kullanmak istiyor. Türkiye'nin Beşiktaş'taki performanslarıyla hatırladığı iki futbolcu, halen Suudi Arabistan ekibi Al Nassr

forması giyiyor. Transfer çalışmaları başladı. Detaylar kritik…

3 MİLYON EURO ARTI İMZA PARASI

Talisca’nın ödemeleri yapıldı ve tek taraflı feshin önüne geçildi ancak Al Nassr kulübünün ekonomik sıkıntı yaşadığı biliniyor. Brezilyalı’nın menajeriyle temasa geçildi. Oyuncunun durumuyla ilgili bilgi alındı. 28 yaşındaki futbolcunun, yıllık üç milyon Euro garanti ücrete ek olarak imza parası istediği belirlendi. Fenerbahçe, gelişmeleri yakından izliyor. Suud ekibiyle temasa geçilecek. Beşiktaş da bu futbolcuyu takip ediyor.

FIRSAT TRANSFERİ OLANAĞI

Aboubakar’ın transferi biraz daha kolay gözüküyor. Al Nassr, sezon sonunda yüksek maliyeti nedeniyle Kamerunlu golcüyle yollarını ayırmayı planlıyor. Fenerbahçe, bunu fırsata çevirmek arzusunda. Yönetim, gol yollarında yıllardır süren sorunu kalıcı şekilde çözmek adına Aboubakar'ın transferine büyük önem veriyor. 30 yaşındaki golcüyle yıllık 2.5 milyon Euro maaş üzerinden üç sezonluk kontrat önerilecek.