Tam kapanmada şehirde şampiyonluk turu attılar

Son hafta maçında İstanbul’da Arnavutköy Belediyespor ile 0-0 berabere kalarak 2. Lige yükselen Diyarbekirspor’un şampiyonluğu uzun yıllardır başarıya hasret kalan bölgede büyük sevinçle karşılandı.

Pandemi nedeniyle tam kapanmanın olduğu günlerde deplasmandan şehre dönen yönetim ve futbolcular araçlarla şehirde tur atarken, kutlamaya taraftarlar da arabalarıyla katıldı. Takım, polis eskortu eşliğinde kentte şehir turu atarak şampiyonluk sevincini taraflarıyla paylaştı. Kısıtlama nedeniyle vatandaşlardan evlerinin camlarından, balkonlarından destek verirken, bazı vatandaşlar araçlarıyla konvoya eşlik etti.

Takım konvoyu, müzik eşliğinde şehir turunu kulüp tesisine girerek tamamladı.

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