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Tam kapanmada şehirde şampiyonluk turu attılar

Misli.com 3. Lig 1. Grubu birinci tamamlayarak 2. Lige yükselen Diyarbekirspor, şampiyonluğunu takım oyuncuları ve yöneticiler ile kentte otobüsle şehir turu atarak kutlarken onlara pandemi yasaklarına rağmen taraftarlar da arabalarıyla katıldı.

Güncellenme: 09:32, 03/05/2021
Spor HaberleriFutbol

Son hafta maçında İstanbul’da Arnavutköy Belediyespor ile 0-0 berabere kalarak 2. Lige yükselen Diyarbekirspor’un şampiyonluğu uzun yıllardır başarıya hasret kalan bölgede büyük sevinçle karşılandı.

Pandemi nedeniyle tam kapanmanın olduğu günlerde deplasmandan şehre dönen yönetim ve futbolcular araçlarla şehirde tur atarken, kutlamaya taraftarlar da arabalarıyla katıldı. Takım, polis eskortu eşliğinde kentte şehir turu atarak şampiyonluk sevincini taraflarıyla paylaştı. Kısıtlama nedeniyle vatandaşlardan evlerinin camlarından, balkonlarından destek verirken, bazı vatandaşlar araçlarıyla konvoya eşlik etti.

Takım konvoyu, müzik eşliğinde şehir turunu kulüp tesisine girerek tamamladı.

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