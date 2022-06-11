Tanju Çolak: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye ağlayarak gittim

Galatasaray'da 4 yıl forma giyen Tanju Çolak, başkanlık seçiminde oy vermek için geldiği Galatasaray Lisesi'nde konuştu.

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Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda sarı-kırmızılı kulüp 39. başkanını seçerken Galatasaray’ın eski futbolcularından Tanju Çolak da oy vermek için Galatasaray Lisesi’ne geldi.

Burada GS TV’nin canlı yayınına katılıp açıklamalarda bulunan Çolak, “18 yıldır Galatasaray kongre üyesiyim; ilk kez oy vereceğim” dedi.

Tanju Çolak ardından da Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye gittiği dönem hakkında, “Fenerbahçe’ye ağlayarak gittim, gitmemek için direndim. Fenerbahçe’de bile ‘Ben Galatasaraylıyım, işinize gelirse’ dedim. Kimse benim Galatasaraylılığımı sorgulamasın. Ben böyle bir Galatasaraylıyım. Kimse hava yapmasın” ifadelerini kullandı.