Taraftar olaylarının damga vurduğu Manchester United-Liverpool maçında 6 gol!

İngiltere Premier Lig’in 34. haftasının erteleme maçında Manchester United ile Liverpool karşı karşıya geldi. Old Trafford’da oynanan maçı konuk takım 4-2 kazanarak ilk 4 iddiasını sürdürdü.

2 Mayıs’ta Manchester United taraftarının maç öncesi stadı basıp meşale yakması ve zemine zarar vermesinin ardından ertelenen maç bugün de olaylı başladı! Liverpool takımının taşıyan otobüsü arabalarıyla durduran Manchester United taraftarı, lastikleri kesti.

Liverpool yeni otobüsle stada ulaşmayı başarırken, yeşil sahada rakip takım taraftarını bir kez daha üzmeyi başardı.

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HEYECAN, ÇEKİŞME VE BOL GOL

6 gollük derbide gol ateşini 10. dakikada Bruno Fernandes açtı. Liverpool 34’te Jota ile cevap verip durumu 1-1’e getirdikten sonra 45+’de Firmino’nun kafa golüyle 2-1 öne geçti.

Devreyi golle kapatan konuk takım, ikinci devreyi de golle açtı! Firmino bir kez daha sahneye çıkıp ceza sahasında rahat vuruşla skoru 3-2 yaptı.

Manchester United 68. dakikada Rashford ile hızlı hücumda golü bulup baskıyla bunalttığı Liverpool’u köşeye sıkıştırdı. Ancak Liverpool, Şampiyonlar Ligi için çok önemli maçta 90. dakikada Salah’ın attığı golle nefes alıp sahadan 4-2’lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Manchester United 70 puanla 2. sırada son haftaya girdi. 1 maçı eksik olan Liverpool ise 60 puanla 5. sırada yer aldı. Şampiyonlar Ligi için ilk 4’ü kovalayan Liverpool sezonu West Brom, Burnley ve Crystal Palace ile karşılaşacak.