Taraftar stadı, Fenerbahçe de kasayı doldurdu!

Süper Lig'de son haftalarını dolu tribünler önünde oynayan Fenerbahçe, kasasına milyonlarca lirayı koydu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Şampiyonluk umudu olmasa da takımlarının yanında yer alan sarı-lacivertli taraftarlar, son 6 maçta tribünleri doldurdu: Ortalama 41 bin 200.

24 bin ortalama seyirci ile şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un ardından ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, son 6 maçta bilet satışlarından 120 milyon TL'ye yakın gelir elde ederken 307 bini aşan forma satışından da yaklaşık 100 milyon TL kazandı.

RAKİP – SEYİRCİ

Trabzon: 42 bin 100

Konya: 35 bin 397

Galatasaray: 48 bin 842

Göztepe: 42 bin 270

Gaziantep: 36 bin 685

Karagümrük: 41 bin 742