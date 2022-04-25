Taraftarın ulaşım çilesi: Milyonlar harcanan stada dere atlayarak gidiyorlar

Kocaeli Arena’da her maç öncesi ve sonrası taraftara dere atlatan ulaşım çilesine tepkiler dinmek bilmiyor. CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, “Taraftarın dere atlayarak stada gitmesini 'Kocaelispor sevdası' diye adlandırıyorlar, bu vizyonsuzluğun üzerini kapatmaktan başka bir şey değil" diyerek tepki gösterdi.

Halil ATAŞ

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Spor Toto 1. Lig’de Pazar günü Kocaelispor-Manisa FK maçını izleyebilmek için Alikahya Mahallesi'ndeki Kocaeli Arena stadına ulaşmak isteyen taraftarın, Kumluca Deresi'ndeki derme çatma bir köprüden geçmeye çalışması tehlikeliye davetiye çıkardı.

“STAT YAPIMINDA ULAŞIM VE ÇEVRE HESAPLANMADI”

İsmet Paşa stadının yıkılıp Kocaeli Arena'nın maçlara ev sahipliği yapmasının ardından stada ulaşımın adeta sınır geçiş görüntülerine benzetildiğini ifade eden CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, şunları söyledi:

“İsmet Paşa Stadı'nı yıkıp Alikahya Mahallesi’nin tam göbeğine yapılan yeni stada her maç da ulaşım zulmü yaşanıyor. Stadın büyük karşılaşmaları ağırlama kapasitesi olimpiyat şartlarına dahi uygun olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak çevreyi hiç hesap etmeden, ulaşımı hesaplamadan, konumunu saf dışı bırakarak adeta rastgele boş arazi bulduk buraya yapalım olsun bitsin projesi, yapının tüm özelliğini ve kapasitesini boşa çıkartıyor.

“ZANNEDERSİNİZ Kİ İNSANLAR GÖÇ EDİYOR”

Kocaelispor’u mahalle aralarına iten zihniyetin hesapsız kitapsız yaptığı bu iş son olarak Manisa FK ile kritik karşılaşma öncesinde taraftara derme çatma köprü üzerinden dere atlattı. Kocaelisporlular hiçbir zorlukta takımını yalnız bırakmaz ancak Kocaelispor’a hak ettiği değeri vermek, iyi yerler tahsis etmek yönetimin görevidir. Taraftarın dere atlayarak stada gitmesini Kocaelispor sevdası diye lanse etmek ise vizyonsuzluğun üzerini kapatmaktan başka bir şey değildir.

Zannedersiniz ki insanlar göç ediyor. Stadı yaptıkları yere ulaşım yok. Yarın öbür gün Avrupa ile oynayacağımız bir maç sonrasında da tarafın çekeceği eziyet gördüğünüz gibi burada. Kocaeli'de ulaşım problemi devam etmekte. 20 senedir iktidarda olan parti hiçbir şekilde ulaşım problemini çözmüş değil. 20 sene daha dursalar bu ulaşım problemini çözecek ufuk bulunmamakta.”