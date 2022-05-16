Tarihi şampiyonluktan 12 yıl sonra Bursaspor eridi, gitti!

2010’da mutlu sona ulaşan Bursaspor, 2. Lig’e düşen ilk ve tek şampiyon olarak tarihi tersten yazdı. 3 yılda dört başkan, bu sezon beş teknik direktör değişikliği, yeşil-beyazlıları kurtaramadı.

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Böyle mi olacaktı? 2013'te hayatını kaybeden efsane Başkan İbrahim Yazıcı'nın ardından büyük çöküntüye giren, maddi sıkıntılarla boğuşan ve transfer yasaklarıyla mücadele eden Bursaspor, TFF 1. Lig'e veda edip 2. Lig'e düştü. 2009-2010 sezonunda ‘dört büyükler’ dışında şampiyonluk yaşayan ilk takım olan Timsah, 2. Lig'e düşen ‘Süper Lig şampiyonu' unvanlı ilk takım olarak tarihi tersten yazdı.

2023'te kuruluşunun 60. yılını kutlamaya hazırlanan yeşil-beyazlılar, 1963-1967 yıllarında ikinci kademede mücadele ettikten sonra bugün adı Süper Lig olan en üst kademeye yükselip aralıksız 38 sezon mücadele etti; 48 yıl sonra 2. Lig'in yolunu tuttu. Son 3 yılda 4 kez başkanı ve yönetimi değişen Bursaspor, bu sezon 4 farklı isimle 5 kez teknik direktör (Mustafa Er, Fatih Tekke, Özcan Bizati, Tamer Tuna, Mustafa Er) değişikliğine de gitti ama kurtulamadı.

12 BURSALI FENERBAHÇE’DE

on 27 yılda 12 Bursasporlu; Fenerbahçe forması giydi. Ali Nail Durmuş ve Frank Pingel ile başlayan süreç; Elvir Baliç, Ümit Özat, Serdar Kulbilge, Fernandao, Volkan Şen, Ozan Tufan, Harun Tekin, Serdar Aziz ve Burak Kapacak'la devam etti.

YÜRÜYÜŞÜN HAZİN SONU

Biyediç’in liderliğindeki Bursaspor, 1995-96 sezonunda Gançev, Baliç, Musisi ve Ercüment Şahin ile Türk futboluna damga vurmuştu. O sezon lig altıncısı olup İntertoto Kupası'na katılan yeşil-beyazlılar ‘Timsah yürüyüşü'nü hayata geçirmişti.

YILDIZLARI YETİŞTİRDİ

Elvir Baliç, Ümit Özat, Sercan Yıldırım, Serdar Aziz, Serdar Kurtuluş, Volkan Şen, Ozan Tufan, Enes Ünal, Muhammet Demir, Eren Albayrak, Umut Meraş gibi çok sayıda futbolcu, Bursaspor altyapısı çıkışlı.