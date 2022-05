Tarık Aksar: “İsterse İstanbul’dan 11 takım olsun, hak eden çıksın”

Spor Toto Süper Lig’de, İstanbul takımlarının sayısının fazla olduğuna yönelik yapılan eleştirilere cevap veren Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, "Biz bu puanları alıp hak ediyorsak isterse İstanbul’dan 11 takım olsun, hak eden çıksın. Bir başarı varsa bu başarının karşılığını almamız lazım. Yok hükmünde sayacaklarsa hiç girmeyelim" dedi.

Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Ümraniyespor'da Başkan Tarık Aksar, birçok konuyla alakalı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Öncelikle duygularını aktararak sözlerine başlayan Aksar, “Ümraniyeliler olarak çok mutluyuz. Mutlu sona ulaştık. Bize devamlı; ‘Siz çıkmak istemiyorsunuz, maçları son devre bırakıyorsunuz’ dediler. Hiçbir başkan şampiyonluğu bırakmak istemez. Takım olarak buna inandık, ekip olduk, bir aidiyet duygusu oluşturduk ve inanmış bir ekiple beraber Süper Lig'i taçlandırdık. Ümraniyemize, İstanbulumuza, tüm Türkiye'ye hayırlı olsun. Ümraniyespor'un kurulduğu 1938 yılından bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah bize nasip etti, biz de vesile olduk, Süper Lig'e çıkarttık, çok mutluyuz. İki bayramı bir arada yaşadık” ifadelerini kullandı.

“Açık arayan değil, açık kapatan bir takım olduk”

Elde edilen başarının ana etmenlerini de sıralayan Başkan Aksar, “Tamamen bunu aidiyet duygusuna, bir ekip olmaya bağlıyorum. Biz sezon başladığı andan itibaren Süper Lig'e çıkacakmış gibi her türlü hazırlığımızı yapmaya başladık. Çünkü takımımız geçen dönem ikinci yarıdan sonra güzel bir randıman yakaladı, güzel puanlar aldı hatta play-off'un kıyısından döndük. Bu takıma ilaveler yaparak bizim ligde bir şeyler başarabileceğimize inanıyorduk. O yüzden işimizi çok sıkı tuttuk, hiç gevşemedik. Ufak tefek bazen sıkıntılar yaşasak da hemen toparladık. İnanmış bir kadroyla; bir ağabey, bir kardeş, bir baba gibi birbirimize davrandık. Hiçbir zaman ötekisi olmadı içimizde. Açık arayan değil, açık kapatan bir takım olduk. Bunun tabii baş aktörü ilk başta Ümraniye Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım. Gerçekten bizim hep yanımızda oldu. Bize her zaman destek verdi. Hatta kötü geçtiği dönemlerde, ‘Hiç canınızı sıkmayın, siz iyi takımsınız, toparlarsınız’ dedi. Maddi manevi her türlü destek için belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Ondan sonra bir Recep hoca (Uçar) gerçeği var. Recep hocamızla beraber bu kulüp güzel bir ivme yakaladı ve hocamızla sözleşmemizi uzatarak düşündüklerimizi icraata geçirdik. Bu takımı Süper Lig'e taşımada en büyük katkılardan biri Recep hoca ve ekibidir” cümlelerine yer verdi.

“Recep Uçar; Türk, Avrupa ve dünya futbolunu iyi bilen birisi”

‘Recep Uçar'ı göreve getirirken risk aldığınızı düşünüyor musunuz?’ şeklinde gelen bir soruyu Tarık Aksar, şu şekilde cevaplandırdı: “Ben inandığım, güvendiğim insanlar yola çıktım. Risk aldım derken; hocalık tecrübesi yoktu. Herkesten mahalle baskısı dediğimiz bir baskı geldi. Recep hoca, Ümraniye semtinin yetiştirdiği bir değerdir. Biz onun Başakşehir'de, Beşiktaş'ta neler yaptığını, yapmış olduğu transferleri, futbolcularının nasıl oynadığını, nerelere transfer olduğunu hep beraber gördük. Türk, Avrupa ve dünya futbolunu iyi bilen birisi ve sistemi olan bir hoca. İşini severek disiplinli bir şekilde yapıyor. Benim yükümü çok aldı. Ona da ekibine de teşekkür ediyorum. Tabii ki burada en büyük faktör futbolcular. Biz ne kadar başarılı olursak olalım, futbolcu sahada oynamazsa yapacak hiçbir şey olmuyor. Biz futbolcuların iyi günde, kötü günde hep yanlarındaydık. Hep dertleştik, sıkıntılarımızı beraber atlattık. Sağ olsunlar, onlar da bana çok güveniyorlardı. Hatta ekonomik sıkıntılarımız olduğu dönemde bile hiçbiri bir kelime bile söylemeden bana güvendiler.”

“İlk hedefimiz Süper Lig'de kalmak”

Süper Lig'e dair hedeflerini de anlatan Başkan Aksar, “Ben büyük konuşmayı sevmem. 19 takım mücadele edecek, bunların içinde biz yukarıda kalmaya çalışacağız. İlk hedefimiz Süper Lig'de kalmak, oradan aşağı düşmemek. Kuracağımız takım daha iyi hava yakalarsa üstleri zorlamaya çalışacağız. Tabii ki ilk hedefimiz burada kalmak. Daha önce de Süper Lig'e çıkmamız kesin derlerken, ben matematiksel olarak tam kesinleşmediği için hiçbir zaman çıkacağız demedim” şeklinde konuştu.

“8-9 transfer düşünüyoruz”

Mümkün olduğunca Süper Lig'e çıkan kadroyu korumaya çalışacaklarını belirten Başkan Aksar, şöyle devam etti: “Kiralık gelenler var, yolumuzu ayıracağımız futbolcularımız var. Ortalama 8-9 tane ilk 11'de oynama kapasitesi olan futbolcuları transfer etmeyi düşünüyoruz.”

“Kartal'la her zaman çalışmayı düşünüyoruz”

İki sezondur kiralık olarak Ümraniyespor forması giyen ve bonservisleri Beşiktaş'ta bulunan Kartal Kayra Yılmaz, Ajdin Hasic ve Atakan Üner'in Süper Lig yolunda kendilerine önemli yararlar sağladığını, özellikle Kartal ile yola devam etme arzusunda olduklarını söyleyen Başkan Tarık Aksar, “Her şeyden önce bütün futbolcularımın şampiyonlukta çok büyük etkisi var. Kartal kardeşimizin de iki sezondur Süper Lig'e çıkmamızda çok büyük katkıları oldu. Biz Kartal'la her zaman çalışmayı düşünüyoruz. Beşiktaş Kulübü'ne de burada teşekkür ediyorum. Bize her zaman yardımcı oldular. Biz ne zaman bir futbolcu istesek önceliği bize verdiler. Bunun için hepsine çok teşekkür ediyorum. Rakip olabiliriz ama Beşiktaş ile her zaman futbolcu alışverişimiz Beşiktaş ile olacak. Bizden iyi futbolcularımızı istediklerinde bizim de önceliğimiz onlar olacak. Çünkü bir vefa olayı vardır. Bizim Süper Lig'e çıkmamızda da onların çok büyük katkısı olmuştur” diye konuştu.

“Ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız”

Nasıl bir transfer politikası izleyeceklerine açıklık getiren kırmızı-beyazlı kulübün başkanı, “Her zaman söylüyorum, biz ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Belirlenen bir rakam var, bu rakamın dışına çıkmamaya çalışacağız. Ligde kalmaya çalışıyoruz derken bu işin tersi de olabilir, düşebiliriz de. Düştüğümüz zaman borçlu düşmememiz lazım ki önümüzdeki sezonlar yeniden çıkabilelim. Görüyoruz, çoğu takımlar borçlu düşüyorlar, amatöre kadar gidiyorlar ve yok oluyorlar. Ama Ümraniyespor her zaman kendini bilen, kendini taşıyabilen takım olacak. Hiç hayale kapılmayacağız. Ben kuracağımız kadroya inanıyorum. Takviyeler olabilir, dediğim gibi sezon başı 8-9 tane futbolcu alabiliriz. Daha sonra gidişatımıza göre birkaç takviye daha yapabiliriz ama sınırımızı biliyoruz, haddimizi aşmayacağız. Haddimizi bilerek Süper Lig'de kalacağız. Tabii ki bu futbolcularla başarıyı yakalarsak da gidebildiğimiz kadar gitmeye çalışacağız. Ben hedefleri olan bir adamım; neden olmasın diyorum” dedi.

“Bize katkı sağlayacak herkesle biz çalışacağız”

Transferde yaş sınırı koymayacaklarını da açıklayan Aksar, “Bize katkı sağlayabilecek, bizim kulüp yapısına, karakterimize uyacak futbolcuları transfer edeceğiz. Ben yaşa bakmıyorum. 35-36 yaşında bir Burak Yılmaz örneği var, Lille'e gitti, orada top oynadı. İçimizdeki arkadaşlarımız top oynayabilecek kapasitedeyse, kendine bakıyorsa Bir Vrsajevic örneği var, 35 yaşında, çoğu gençten daha çok çalışıyor. Bize katkı sağlayacak herkesle biz çalışacağız” şeklinde konuştu.

“Bizim üzerimizden çok algı oluşturdular”

Kendilerinin de Süper Lig'e çıkmasıyla ligdeki İstanbul takımı sayısının 7'ye yükselmesine yönelik yapılan eleştirilere cevap veren Tarık Aksar, “Bizim üzerimizden çok algı oluşturdular. Nedense hiçbir zaman Ümraniyespor'u kabullenmek istemediler. Maalesef bazı televizyon kanallarında bile Ümraniye'nin Süper Lig'de ne işi var dediler. Biz hak ediyorsak, iyi yönetiyorsak, futbolcularım iyiyse, biz bu puanları alıp hak ediyorsak da isterse İstanbul'dan 11 takım olsun, hak eden çıksın. Borç sarmalında yüzüyor bazı kulüpler, ondan sonra diyorsun ki Ümraniyespor çıkmasın. Ümraniyespor hak ediyorsa çıkacak. Play-off var şimdi, 2 İstanbul takımı var. Belki arkamızdan İstanbulspor çıkacak. Çıkma mı diyeceksiniz. Bir başarı varsa bu başarının karşılığını almamız lazım. Yok hükmünde sayacaklarsa hiç girmeyelim. İstanbul'un nüfusu 15-16 milyon. Ümraniye'ye bakıyorsun; bölünmeden önceki nüfusu 1 milyon 200 bin. Şu an 750 bine yakın bir nüfusu var Ümraniye'nin. Ümraniye'nin 50 tane ilden daha büyük bir nüfusu var. Yok sayamazsınız, bunu görmezden gelemezsiniz. Ben çok üzüldüm, televizyonlarda; ‘Ümraniyespor'un ne işi var?’ dediler. Ümraniyespor'un başarısı var, başarısıyla beraber her türlü Süper Lig'de işi var. İnşallah orada da başarılı olacağız, kalıcı olacağız. İyi olan takımlar çıksın, kötü olanlar düşsün. Başkalarından medet umarak küme düşmemek, borçlarını kapatarak idame ettirmek, bunlar yanlış işler. Biz hak ettik, minimum rakamlarla buralara geldik. Benim 5-6 katım fazla transfer parası harcayıp küme düşmeye oynayan takımlar var. Bu her zaman parayla olmuyor, inanmakla oluyor. Biz inandık, bunu başardık” ifadelerini kullandı.

“Ümraniyespor maçlarının tamamını bu sahada oynayacak”

Saha konusu üzerinden algılara maruz kaldıklarının altını çizen Başkan Aksar, Süper Lig maçlarını nerede oynayacaklarıyla ilgili sorulara da son noktayı koydu. Tarık Aksar, “Ümraniyespor maçlarının tamamını bu sahada oynayacak. Stadımız 1. Lig kriterlerine uygun, Süper Lig'e uygun değil. Bu eksik kriterleri karşılayıp bu sahada maç oynanacak. Ama bizim ilk hedefimiz, U biçiminde stadı aynı anda yıkıp, aynı anda bitireceğiz. Belediye Başkanımız İsmet bey daha önce Başakşehir ve Nef statlarını yapan kişidir. Kendisi bu işi çok iyi bilir. ‘Ben burayı 3 ayda ayağa kaldırırım’ diyor. 6 ayda bitecek olsun, aynı Fenerbahçe gibi yaparız. Birkaç tribünü açıp diğerlerini örteriz. Kademe kademe açarız. Bizim sahamız burada, her zaman oynadığımız gibi. Yine bu bir algıdır, ‘Sahası yok’ şeklinde. Bizim sahamız, çok iyi bir sahadır. Her gelen de çok beğenir. Allah'ın izniyle stadımızı da burada bitireceğiz. 13 bin kişilik UEFA standartlarına uygun bir stat yapacağız burada. Maçlarımızı da burada oynayacağız” diyerek sözlerini tamamladı.