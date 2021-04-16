Taşıdığı tabutun direği elinde kaldı! Fatih Terim’in büyük şaşkınlık yaşadığı an…

Adana Demirspor'un eski su topu oyuncularından 81 yaşındaki iş insanı İlhan Demirdal, dün hayatını kaybetti. İlhan Demirdal için düzenlenen cenaze törenine Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de yer aldı.

Adana Demirspor’un eski oyuncularından İlhan Demirdal’ın cenaze törenine katılan Fatih Terim'in yaşadığı ilginç an. pic.twitter.com/iJSYJN2Icv — Çift Turnike (@cifturnike) April 16, 2021

Cenaze namazının ardından, Fatih Terim İlhan Demirdal'ın tabutunu omuzlayanlar arasındaydı. Tam bu esnada tecrübeli teknik adamın hiç beklemediği bir kaza yaşandı. Cenazeyi taşıdıkları sırada tabutun direği Fatih Terim'in elinde kaldı. Fatih Terim, direk elinde kalınca büyük şaşkınlık yaşadı. Daha çevredekilerin yardımı ile direk tekrardan yerine oturtuldu.