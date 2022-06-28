Tayfur Bingöl’den Beşiktaş için dua emojisi

Beşiktaş'ta yeni sol bek adaylarından biri olarak gösterilen Alanyasporlu Tayfur Bingöl, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Spor Toto Süper Lig’de yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş’ın transfer gündemine gelen Alanyasporlu futbolcu Tayfur Bingöl’den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Bingöl, Beşiktaş’a transfer olmanın hayalini kuruyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM

Yayıncı kuruluşun Tayfur’un Beşiktaş’a transfer olasılığını belirttiği bir haberini paylaşan Bingöl, haberin üzerine dua emojisini kullandı. Beşiktaş’ın bu transferi Salih Uçan veya Ahmet Gülay takasıyla bitirmek istediği biliniyor. Öte yandan sosyal medyada bazı taraftarların, “Tayfur, Beşiktaş için hazır” ifadeleri gözden kaçmadı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Alanyaspor’da geride bıraktığımız sezon 34 maçta 1839 dakika süre alan Tayfur Bingöl, 4 gol 10 asistlik performans sergilemişti. Bingöl geçtiğimiz sezon yedek başlayıp oyuna sonradan dahil olduğu maçlarda en fazla gol katkısı veren futbolcu oldu. 29 yaşındaki futbolcu daha önce Göztepe, Adana Demirspor, Bandırmaspor, Hacettepe ve Gençlerbirliği takımlarında oynamıştı.