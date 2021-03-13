Taylan Antalyalı: Alışık olmadığımız bir taktikti

Süper Lig’in 30. haftasında Kayserispor’u deplasmanda 3-0 yenerek zirve yarışını sürdüren Galatasaray’da Taylan Antalyalı maç sonunda açıklamalarda bulundu.
Gördüğü kartla Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşen Taylan’ın sözleri şöyle;
“Burası aslında zor bir deplasman. Son iki haftada beş puan kaybettik, önemli puanlardı. Her maç gibi kazanmak için geldik buraya, iyi oyunla 3-0 gibi bir skorla kazandık. Bugün alışık olmadığımız bir taktikti aslında, ilk defa oynadık ama biz her zaman ofansif oynayıp golü düşünen bir takımız. İyi de oynadığımızı düşünüyorum.”