Taylan Antalyalı: Eleştirilerden herkes etkilenir

Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, Barcelona karşısında turu geçeceklerine inandıklarını söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kaldı. Bugün İzmir’e giden sarı-kırmızılı kafilede Taylan Antalyalı, Barcelona Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Avantajlı bir skorla döndükleri için mutlu olduklarını belirten Antalyalı, “İç sahada taraftarımızın desteğiyle turu geçeceğimize inanıyoruz. Tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz” diye konuştu.

“OYUNUMU GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUM”

Yapılan eleştirileri de değerlendiren 27 yaşındaki oyuncu, “Eleştiriler olacak tabi ki. Takım arkadaşlarımla beraber sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Umarım içerdeki maçta da istediğimiz gibi bir sonuç alırız. Eleştirilerden herkes etkilenir ama ben oyunumu geliştirmek için çalışıyorum ve çalışmaya da devam edeceğim” açıklamasında bulundu.