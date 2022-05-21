Taylan Antalyalı: Taraftarımızı hayal kırıklığına uğrattık

Galatasaray'ın genç orta sahası Taylan Antalyalı sezonun tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

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Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Zaman zaman sarı kırmızılı taraftarların eleştirilerine hedef olan Taylan Antalyalı, beklentilerin uzağında kaldıklarını ve taraftarları hayal kırıklığına uğrattıklarını belirterek, gelecek sezon için de sabırsızlandığını söyledi.

İşte Taylan Antalyalı’nın paylaşımı:

“Dün akşam uzun ve zorlu geçen bir sezonun son maçına çıktık. Şanssızlıkla noktalanan geçen sezonun ardından büyük umutlarla başlayıp, çok emek verdiğimiz, elimizden geldiğince mücadele ettiğimiz bir sezondu fakat, beklentilerin çok uzağında kaldık ve taraftarımızı hayal kırıklığına uğrattık. Bu nedenle oldukça üzgünüm.

Buna rağmen; gelecek sezon daha da fazla çalışarak, nice zaferler elde etmek ve tekrar gurur duyacağımız bir takımın parçası olmak için sabırsızlanıyorum.

Bu sezon yaşanan tüm hayal kırıklıklarına rağmen her zaman yanımızda olan büyük Galatasaray taraftarına, sonsuz teşekkür ediyorum.”