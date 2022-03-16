Taylan Antalyalı: Yarınki maç bizim için önemli bir sınav

Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, "Yarın sonuç ne olur bilmiyorum ama turu geçersek kalan maçlarda en az Barcelona kadar zorlu rakipler var. Ama yarınki maç bizim için çok önemli bir sınav" dedi.

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda yarın, 0-0’lık ilk maçın rövanşında Barcelona’yı konuk edecek olan Galatasaray’da orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, düzenlenen basın toplantısına katıldı.

“BARCELONA EN İYİ KADROSUYLA SAHAYA ÇIKACAK”

Barcelona’nın orta saha oyuncularının çok kaliteli olduğunu söyleyen Taylan Antalyalı, “Busquets tabii diğerlerine göre daha tecrübeli. Yarın da ellerindeki en iyi kadroyla çıkacaklarını düşünüyoruz. İlk maçtaki mücadelemizi aynı şekilde sahada gösterip iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“YARINKİ MAÇ ÖNEMLİ BİR SINAV”

“Barcelona Avrupa’nın en büyük kulüplerinden birisi” diyen Taylan Antalyalı, “Şu an Avrupa Ligi’nde kalan tüm takımların çok güçlü olduğunu düşünüyoruz. Yarın sonuç ne olur bilmiyorum ama turu geçersek kalan maçlarda en az Barcelona kadar zorlu rakipler var. Ama yarınki maç bizim için çok önemli bir sınav sonuçta” diye konuştu.

“NEREDE GÖREV VERİLİRSE EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM”

Verilen her görevde elinden geleni yaptığını kaydeden Taylan, “Bu sene Galatasaray’daki 3’üncü senem. Geldiğimden beri birçok pozisyonda oynadım. İlk geldiğim zamanlar forvet dahi oynamışlığım var. Hatırlarsanız o sezon son maçta da stoperde bitirmiştim. Nerede görev verilirse verilsin, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum her maçta. Galatasaray kariyerimin büyük bir bölümünü savunmanın önünde oynayarak geçirdim. Şu anda mevkimden memnunum” açıklamasını yaptı.