Tehlikeli bölgedeki 6 puanlık maçta Çaykur Rizespor, Antalyaspor’u devirdi

Alt sıraları yakından ilgilendiren ve kar yağışı nedeniyle iki günde tamamlanan karşılaşmada Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti.

Sozcu.com.tr

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Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazanarak ligde kalma yarışında 6 puanlık zafer elde etti.

Çarşamba günü başlayan karşılaşma, 23. dakikada yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenmiş. Kaldığı yerden başlayan karşılaşmada Antalyaspor 35. dakikada Haji Wright’ın golüyle 1-0 öne geçti. Rizespor kalecisi Tarık’ın topu kontrol etmek isterken elinden kaçırmasıyla top filelere gitti.

İlk yarının duraklama dakikalarında ise Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Poli’nin sarı kart gördüğü pozisyon için hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR ekranına çağrıldı ve beyaz noktayı gösterdi. Rize’nin Finli golcüsü Pohjanpalo, kaleci Boffin’i mağlup ederek maça 1-1’lik dengeyi getirdi.

58. dakikada ise Rizespor’un galibiyet golü geldi. Taç çizgisine yakın bir bölgeden serbest vuruşu kullanan Boldrin’in ortasında Gökhan Gönül topu filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.

Maçın 90+7. dakikasında Antalyaspor’dan Güray Vural, hakemin kararını beğenmeyince şiddetli itirazdan dolayı ikinci sarı kartını görüp takımını 10 kişi bıraktı. Alt sıralar için çok kritik öneme sahip olan maçta geride kalan dakikalarda takımlar skoru değiştiremedi.

4 maç aradan sonra galibiyetle tanışan Çaykur Rizespor 21 puanla 18. sıraya yükselirken, Antalyaspor da 23 puanla 16. sırada kaldı.

Ligin 23. haftasında Çaykur Rizespor, Pazar günü Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Antalyaspor da aynı gün sahasında Gaziantep FK’yı ağırlayacak.