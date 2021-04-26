Terminatör Valencia

F.BAHÇE'NİN Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle kendisini 11'de buldu ve gol serisine başladı. Kasımpaşa ağlarını 1'i penaltıdan 2 kez havalandıran Valencia, son 4 lig maçında 4. kez ağları sarsmayı başardı. 9. golüne ulaşan deneyimli hücum oyuncusu, Fenerbahçe'ye önemli bir katkı sağladı. Valencia, 15. dakikada Caner Erkin’in ceza sahasına yaptığı ortada kafayla perdeyi açan golü attı. 44’te ise yıldız forvet, ceza sahası içerisinde Haddadi tarafından düşürüldü. Kazandığı penaltıda topun başına geçen Ekvadorlu oyuncu, bir kez daha fileleri salladı.

Bu arada en son Aralık 2017'de Tigres formasıyla Club America ağlarına 2 gol bırakan Valencia, 4 yıl sonra Fenerbahçe'de duble yapmayı başardı.